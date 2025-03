Costas rechaza regenerar la playa desaparecida de Dénia: las obras de diques y vertidos de arena dañan la posidonia

La regeneración con diques y vertido de ingentes cantidades de arena de la playa de les Deveses es la última que acometerá la Dirección General de Costas (depende del ministerio para la Transición Ecológica) en el litoral de Dénia. Este tipo de obras ya no son viables. No puede realizarse algo igual en el Blay Beach, tramo de les Marines donde no queda ni un centímetro de playa, o en la Marineta Cassiana. Obras de esa envergadura dañan las praderas de posidonia oceánica.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Extracción de arenas en aguas profundas de Valencia y transporte para alimentación de playas”, donde están incluidas las actuaciones de regeneración del litoral de Dénia, en Les Marines y en la Marineta Cassiana, se publicó ayer miércoles, 19 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es negativa.

El informe, elaborado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat, concluye que la afectación medioambiental de la regeneración de nuestra costa y el perjuicio que ocasionaría a las praderas de posidonia exige eliminar del proyecto “las actuaciones de aporte de arenas para regeneración de la playa Marineta Cassiana, debido a que la regeneración de playas es una actuación expresamente definida como incompatible en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó”.

Asimismo, se destaca que las actuaciones proyectadas en esta zona “producen una afección directa sobre el tipo de hábitat de interés comunitario prioritario ‘1120-Praderas de posidonia (Posidonion oceanicae)’ y el incumplimiento de lo previsto en el Decreto 64/2022, de 20 de mayo, del Consell, para la conservación de praderas de fanerógamas marinas en la Comunitat Valenciana”.

Respecto a la regeneración proyectada en el tramo de costa comprendido entre el puerto de Denia y el río Girona, la DIA es igual de tajante: “La afección directa a praderas de fanerógamas marinas y, por tanto, el incumplimiento del Decreto 64/2022, de 20 de mayo, del Consell, hace que las actuaciones, tal y como están planteadas, resulten inviables ambientalmente”.

Alternativas para frenar la erosión en el Blay Beach

Ante esta Declaración de Impacto Ambiental negativa emitida por la Conselleria, el ayuntamiento ya ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente el acceso al expediente para consultar el informe completo, así como una reunión con la Dirección Provincial de Costas para buscar alternativas que palíen la erosión de la playa, especialmente grave en puntos de Les Marines como la zona del Blay Beach.

El nuevo contexto abierto por la DIA “nos pone ante una situación que exigirá adoptar algunas medidas de urgencia en Les Marines”, ha señalado el concejal de Playas, Pepe Doménech.