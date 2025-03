Calp da otro estirón demográfico: llega a los 27.616 habitantes

El Instituto Nacional de Estadística ha notificado al Ayuntamiento de Calp que la propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2025 resultante de la revisión del padrón es de 27.616 habitantes. Se abre ahora un periodo de alegaciones y si éstas no se producen se aprobará oficialmente la propuesta del INE. Con ello el municipio obtiene 795 nuevos habitantes desde la última cifra oficial, ya que con fecha de 1 de enero de 2024 la cifra fue de 26.821 habitantes.

Desde el Ayuntamiento se calcula que centenares de residentes extranjeros no constan para el INE debido a que no han renovado su inscripción en el padrón municipal, ya que por ley los residentes comunitarios inscritos en el Registro Central de Extranjeros o los residentes no comunitarios pero con permiso de residencia de larga duración deben renovar su inscripción en el padrón cada cinco años y el resto de extranjeros cada dos.

Por ello, desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha sucesivas campañas, dirigida a todos los ciudadanos, extranjeros o no, residentes en Calp, para incentivar al empadronamiento o la renovación del mismo.

"Hagamos crecer nuestro pueblo"

El pasado mes de septiembre con el lema “Hagamos crecer nuestro pueblo” se llevó a cabo una campaña para fomentar el empadronamiento y la actualización de datos. Para ello desde la Concejalía de Padrón se distribuyó en la Oficina de Atención al Ciudadano un papel plantable en el que a través de un código QR se explicaba la obligación de toda persona de inscribirse en el padrón de la localidad donde resida.

Además se informaba sobre la documentación necesaria para darse de alta en el padrón o para actualizar los datos en caso de cambio de domicilio así como el procedimiento para realizar estos trámites.

La concejala del Padrón, Paqui Solivelles, ha señalado que “desde este departamento se realiza un trabajo silencioso pero continuo para animar al empadronamiento”.