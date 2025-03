Exposar, escoltar i debatre: l'IES de Pedreguer guanya el II Concurs d'Oratòria de la Marina Alta

S’ha celebrat enguany a la Casa de Cultura de Pedreguer el II COMA (Concurs d’oratòria de la Marina Alta) els dies 25 i 26 de març, un encontre entre 8 centres de Secundària de la comarca amb la finalitat de debatre si els recursos hídrics existents ens haurien de fer replantejar el model de creixement. Els equips estaven formats per cinc jóvens de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat que han hagut d’aportar arguments a favor i en contra d’aquesta qüestió i ser capaços de mostrar habilitats per a rebatre la postura contrària o respondre a les preguntes que se’ls plantejaven. El repte no era fàcil, però tant els equips com els seus capitans han treballat de valent per a informar-se sobre el tema, elaborar un discurs coherent i dominar els nervis. Ha estat una oportunitat per a reunir els i les jovens de la Marina, utilitzar un valencià formal davant un públic real i aprendre de l’experiència viscuda. Han participat l’IES Històriador Chabàs, l’IES Maria Ibars, els Maristes de Dénia, Paidos, l’IES Sorts de la Mar, l’IES Josep Iborra de Benissa, l’IES de Pedreguer i l’IES Xebic d’Ondara.

Grans oradors

En una final ben ajustada, hem vist uns oradors que han anat evolucionant i fent-se grans a mesura que realitzaven proves. El públic ha gaudit de les intervencions originals dels jóvens, ha vist amb orgull la preparació d’aquests i la inquietud i la sensibilitat que han mostrat per un tema controvertit i actual. El vencedor ha estat l’equip de l’IES de Pedreguer format per Martí Jorro, Martina Portes, Marina Aparisi, Marta Miralles i Osama Belharrar. En 2n lloc ha quedat l’equip de l’IES Sorts de la Mar. El premi per al millor orador l’ha obtingut Víctor Miralles, de l’IES Xebic d’Ondara.

Aquest certamen han estat possible gràcies al suport de l’IECMA, l’Ajuntament de Pedreguer, la MACMA, d’empreses de la comarca (Baleària, Rolser) i d’universitats valencianes (Xarxa Vives d’Universitats, Universitat d’Alacant i Universitat de València).