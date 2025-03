Xàbia, un pueblo que es grande en experiencia: "Somos mayores, somos valiosos"

Xàbia es grande en experiencia. Cambiar la perspectiva ya es todo un logro. La concejala de Servicios Sociales, Raquel Violero, y la alcaldesa, Rosa Cardona, han recordado hoy que el 32 % de los vecinos y vecinas tiene más de 60 años. La pirámide de población está invertida. Xàbia es un pueblo que peina canas. Pero eso no es malo. Al contrario. Xàbia es un pueblo de experiencia, de mayores activos, de cuidadores y de comunidades de vecinos que se preocupan de los mayores, de esas personas de avanzada edad que a menudo viven solas.

Pero hay que hacer más. Los mayores deben sentirse acompañados y arropados. Y más que eso. El lema de esta campaña es "somos mayores, somos valiosos". Los mayores deben sentirse útiles, valiosos, importantes. Su experiencia es un grado. Sus vivencias, un tesoro. Y aportan una visión distinta. Quieren un pueblo más accesible, más amable, más solidario. Un pueblo que cuida de sus mayores es un pueblo mejor para todos.

No hace falta ser muy perspicaz para detectar algunas necesidades. Esta mañana, día de mercadillo en el centro urbano, muchos mayores se agolpaban en la parada de autobús. Salta a la vista. Una necesidad: mejor transporte público y paradas más accesibles y funcionales (con marquesinas para protegerse de la lluvia y el sol).

"Somos mayores, somos valiosos". Y tanto. Los carteles de la campaña, ilustrados con un abrazo, también reivindican la labor de los cuidadores.

La concejala de Servicios Sociales y la alcaldesa de Xàbia muestran los carteles de "Somos mayores, somos valiosos" / A. P. F.

La concejala de Servicios Sociales ha recordado que en Xàbia funciona el programa Radars, que hace seguimiento de las personas mayores que viven solas. Las redes de cuidados de los vecindarios son imprescindibles. Cruzarse con una persona mayor en la escalera de la finca y darle los "buenos días" es un gesto fundamental. Los vecinos comprueban que esa persona está bien y activa, que sale y se relaciona. Es una lástima que comercios como las panaderías de barrio hayan cerrado uno tras otro. Cumplían una función social importantísima. Si una vecina o vecino de avanzada edad no iba una mañana a por su barra de pan, los tenderos y los otros clientes se preocupaban. El pan de cada día era un radar de comunidad.

La soledad no deseada

La soledad no deseada es una enfermedad no reconocida. Incide en la salud mental. Raquel Rivero ha advertido de que uno de los colectivos más vulnerables en Xàbia son los residentes extranjeros de avanzada edad que viven solos (sus cónyuges han fallecido y no tienen familiares).

También ha avanzado que el programa Radars va a realizar en los centros de salud, el centro social o las farmacias una encuesta para tener datos objetivos y reales de la soledad no deseada. Además, se repartirá entre los mayores una guía que detalle las actividades deportivas y culturales, los viajes o los lugares de socialización.

La campaña "Somos mayores, somos valiosos" se desarrollará durante todo el año. No obstante, ahora, entre el 9 y el 14 de abril, se llevarán a cabo unas jornadas de envejecimiento activo (participan la Cruz Roja, el centro de salud y el conservatorio de música) que, aparte de las actividades, desmontarán los prejuicios del edadismo. La escritora y profesora universitaria Anna Freixas, autora de libros como "Yo, vieja", "Sin reglas. Erótica y libertad femenina en la madurez" o "Nuestra menopausia: una versión no oficial", estará en Xàbia y hablará sin tapujos de la experiencia, la libertad y la clarividencia de cumplir años.