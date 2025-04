Vuelve el mejor blues a la playa del Arenal de Xàbia: A Contra Blues, Jimmy Barnatán y Lluís Coloma lideran un gran cartel

Conciertos en la calle. Música en directo y vibrante. El mejor blues. Vuelve el Arenal Blues. Vuelve a lo grande. El festival, eso sí, triunfa desde la modestia. Sus organizadores, la asociación XaBlues, son apasionados de esta música. Le echan muchas horas a cerrar el mejor cartel posible. Y lo hacen de forma absolutamente desinteresada. Y el mejor cartel posible es "espectacular". "Están las mejores bandas del panorama estatal", ha avanzado el presidente de XaBlues, Guillermo Cardona, quien ha revelado que quieren traer a algún grupo extranjero en las próximas ediciones. Todo llegará. De momento, la tercera edición de este festival de Xàbia, edición que comienza este jueves con una actuación de Lluís Coloma. Es uno de los mejores pianistas europeos de blues y boogie woogie.

Uno de los aciertos del festival es su escenario. Los conciertos tienen lugar en la playa del Arenal, en concreto en el paseo Tenista David Ferrer. Es un escenario deslumbrante. El vibrante blues le arranca a la playa unas notas insólitas, magnéticas. Subraya el carácter cosmopolita del Arenal. Además, entre el público del Arenal Blues hay muchos residentes extranjeros.

Lluís Coloma, no obstante, actuará en el conservatorio de Xàbia. Será un concierto más íntimo. Un piano no puede llevarse de aquí para allá. Por tanto, será el viernes cuando el festival ya regrese a su gran escenario de la playa del Arenal.

Guillermo Cardona ha señalado que quizá el cabeza de cartel es la banda A Contra Blues (actúa el sábado a partir de las 23.30 horas). Es uno de los mejores grupos españoles de blues. Su espectáculo es enérgico y potente.

Potentes bandas

Pero todas las bandas llegan con ganas de comerse el mundo. El Arenal Blues ya se ha ganado un hueco. El viernes se subirán al escenario Maria Carbonell Blues Mood, La Blues Band de Granada y Noa & The Hell Drinkers. El sábado los conciertos comenzarán por la mañana. Actuarán J. Escudero & The Aprenents, The Lazy Tones y Soulomonics (banda de músicos de la Marina Alta). Y la noche será apoteósica. Se subirán al escenario el polifacético Jimmy Banatán (es músico, actor y escritor) & The Bowery Gang y luego A Contra Blues.

El festival lo cerrará el domingo, a partir de las 12.30 horas, Anne & The Blues Diggers.

La concejala de Cultura, Mavi Pérez, ha recordado que el Arenal Blues abre la temporada de conciertos en Xàbia. Ha destacado la "vocación e ilusión" de sus organizadores. El festival es cosa de tres. Lo organiza el XaBlues, pero arriman el hombro la concejalía de Cultura y la Asociación de Empresarios Xàbia Arenal. Vuelve el blues.