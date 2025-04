El Consell amplía el vial de la estación marítima de Dénia, pero persiste el colapso en el acceso al puerto

El puerto de Dénia es una isla. El acceso al Moll de la Pansa, el vial que lleva a la estación marítima (Baleària Port), luce un flamante asfalto. La conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha ensanchado la calzada. Antes había tres carriles. Ahora hay cuatro. Este vial tiene un tráfico muy puntual. Es un tráfico a espasmos. Cuando atraca el ferri de las Baleares pueden llegar a desembarcar unos 350 coches. Todos salen de una tacada del puerto. Al ampliar los carriles, el tráfico es más fluido. Las obras las ha hecho la empresa Licuas. Han subido a 573.013 euros.

"Se han acabado justo a tiempo, justo antes de que empiece la temporada turística", ha destacado hoy el conseller Vicente Martínez Mus, quien, junto al director general del Puertos, Marc García, ha acudido a visitar el renovado vial. El acceso cuenta con badenes reductores de velocidad. También se ha cambiado el alumbrado (las nuevas luminarias son led). Lo que no se ha creado es un carril bici, y eso que muchos aficionados a dar pedales quieren disfrutar de este itinerario que lleva hasta el faro de la larguísima escollera que cierra por el norte la dársena dianense. Los ciclistas deberán evitar esas horas punta en las que desembarcan coches y más coches.

Coches y camiones que acceden desde el vial del Moll de la Pansa a la rotonda de Miguel Hernández / A. P. F.

"Esta obra demuestra nuestro compromiso con el puerto de Dénia. Se ha hecho un buen trabajo", ha destacado el conseller, que ha recordado que otra obra que está en marcha (ahora suspendida dado que empieza la temporada turística y hay más ferris desde las Baleares) es la del dragado.

Mientras, el director de Puertos ha asegurado que ampliar este vial significa mejorar la conexión del puerto con la ciudad. A la pregunta de por qué no se ha habilitado un carril bici, ha asegurado que "no tenía sentido", ya que ese tramo para ciclistas no podía enlazarse con otros carriles bici que se adentraran en la ciudad.

Dos ciclistas por el vial ensanchado del puerto de Dénia / A. P. F.

El alcalde, Vicent Grimalt, ha negado a esto último. Ha recordado que sí hay carril bici en el frente marítimo de Dénia. Y así es. Va, hacia el sur, por el Raset y pasa ante el Museu de la Mar (antigua lonja de pescadores). Hacia el norte, el carril bici sigue por les Marines (es un poco como el Guadiana, eso sí: aparece y desaparece).

"El problema es que no conocen el puerto", ha advertido el alcalde, quien ha vuelto a denunciar que la conselleria ningunea al ayuntamiento en la gestión de esta dársena.

El puerto es competencia autonómica. Es un poco (o un mucho) una isla. El vial del Moll de la Pansa absorbe ahora mejor el tráfico, pero es llegar a la rotonda de Miguel Hernández, la de acceso al puerto, y meterse en el colapso de siempre. Una de las grandes asignaturas pendientes de Dénia es la de mejorar la conexión con el puerto.

El alcalde ha asegurado que eso le compete al Consell. Ha dicho que "no vale" que la Generalitat le endose ese proyecto al ayuntamiento y a los propietarios. "La carretera de entrada a Dénia, la CV-725, es competencia de ellos. Y también lo es el puerto. Es la conselleria la que debe hacer la conexión entre una infraestructura y otra".

Sin convenio en el puerto

Grimalt también se ha mostrado escéptico sobre esa afirmación de Martínez Mus de que el Consell está comprometido con el puerto. "En los presupuestos de la Generalitat no hay inversiones. Nosotros llevamos años reivindicando un convenio para definir claramente sus competencias y las nuestras, las municipales, en el puerto. Pero ni está ni se le espera. Es el ayuntamiento el que paga la luz y la jardinería. La conselleria trabaja de espaldas al ayuntamiento y al pueblo de Dénia".