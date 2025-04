El blues le sienta de fábula a la playa del Arenal de Xàbia

En otros festivales te dan una pulserita. Una pulsera es, de alguna forma, un grillete. En este te enseñan a bailar. Y bailar es liberarse. La diferencia es abismal. El Arenal Blues va a contracorriente: esquiva lo comercial. Es gratuito. No pone puertas al blues. Le da un paseo y una playa. El blues le sienta de fábula al Arenal de Xàbia.

El festival comenzó con buen paso: los bluseros se contagiaron de swing / A. P. F.

El Arenal Blues empezó con buen pie, con buen paso... de baile. El taller gratuito de swing arrancó con titubeos. Pero todos los participantes se fueron soltando y, al final, ya tenían el swing metido en el cuerpo. Los "profes" de Marina Lindy Hop saben transmitir el ritmo. Hasta el bailarín más desmadejado se anima, se convence de que la torpeza tiene su punto de elegancia. Fue un excelente calentamiento para llegar al primer concierto, el de María Carbonell Blues Mood, y ponerse, desde la primera canción, a bailar.

El público, en el primer concierto del Arenal Blues / A. P. F.

El público, numerosísimo, se lo pasó en grande. Además, este escenario está junto a una taberna ya mítica, el Octupus, la única que resiste a la oleada chic que lo arrasa todo. El público bailó y bailó (el blues es liberación) con la Blues Band de Granada y Noa & The Hell Drinkers.

Radiante blues

Y hoy, sábado, el día es rutilante, azul intenso, muy blusero. Los conciertos comienzan a las 12 horas con J. Escudero & The Aprenents. Luego actuará The Lazy Tones. Por la tarde, llega el blues con acento Marina Alta de The Soulomonics. Y por la noche, apoteosis. Actuarán Jimmy Banatán & The Bowery Gang y A Contra Blues.