Cristian Pellicer Ramis, nou president de la Junta Local Fallera de Dénia

Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures a la presidència de la Junta Local Fallera de Dénia, i havent-se presentat una única candidatura, el faller Cristian Pellicer Ramis prendrà el relleu de Jaume Bertomeu per als pròxims 4 anys.

Cristian Pellicer Ramis pertany a la falla Diana des de fa 22 anys, on ha sigut president infantil (any 2005), president (any 2016). També ha format part de la directiva de la comissió, sent vicepresident i l’encarregat de portar les xarxes socials i l’arxiu, a banda de realitzar bàndols, presentacions i altres actes, entre ells, organitzar el 50 aniversari en l’any 2024.

Pròximament el nou president donarà a conèixer a l’equip que l’acompanyarà durant els pròxims 4 anys al capdavant de les falles de Dénia.