Rescat d'un xiquet atrapat en un ascensor, assistència a un malalt en una casa aïllada i ban per megafonia: així va viure Benitatxell la gran apagada

Després d’hores sense poder comunicar pels canals oficials de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell (xarxes socials) les incidències pel tall de la xarxa elèctrica i de les comunicacions a nivell nacional, el poble ha recuperat la normalitat i el consistori ha informat fil per randa de l’evolució del dia d’ahir i de les recomanacions de les autoritats:

Activació del CECOPAL

Ahir, dilluns, al voltant de les 13:30h, es va reunir el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal) per tal de coordinar l’emergència. Des de primera hora, l’alcalde, la regidora de Seguretat Ciutadana, la Policia Local, Protecció Civil i la resta de membres de l’equip de govern van establir un operatiu a la reguarda de la policia.

Operatiu policial i de Protecció Civil

Van estar actives un total de 8 patrulles entre la Policia Local i Protecció Civil, amb 8 agents de policia i pràcticament la totalitat dels voluntaris de Protecció Civil en actiu. A més, la resta d’efectius policials van estar en contacte permanent i van oferir la seua ajuda davant la possible necessitat de més agents.

En les primeres hores de l’emergència, es van produir dos intervencions: el rescat d’un xiquet en un ascensor i l’assistència junt amb l’ambulància per al trasllat d’una persona malalta amb mobilitat reduïda aïllada en un habitatge de difícil accés.

L'assitència a la persona malalta que viu en un xalé apartat / Levante-EMV

Des de primeres hores de la vesprada, la Policia i Protecció Civil van estar informant a tota la població a través d’un ban mitjançant megafonia, que era l’únic mitjà tècnic disponible davant el tall de la resta de comunicacions (telefonia, internet, xarxes socials, whatsapp, etc).

Tots els dispositius van estar patrullant durant tot el dia i fins a altes hores de la matinada amb l’objectiu d’assistir a qualsevol persona que poguera necessitar-ho i no tinguera opció de comunicar-se. També per a assegurar la seguretat de negocis i vivendes. Per sort, no es va produir cap incident ressenyable.

Gràcies a la disposició de dispositius de ràdio (walkie talkies), la comunicació entre els membres del CECOPAL va ser fluïda en tot moment.

Reunió d’alcaldies a l’Hospital de Dénia

El Departament de Salut de Dénia va convocar una reunió d’urgència a les 18.00 hores amb totes les alcaldies de la Marina Alta per tal d’informar-los de la situació, coordinar la gestió sanitària i prevenir possibles situacions crítiques. Es va parlar de les necessitats bàsiques del departament, així com del protocol establert davant de casos específics de persones malaltes amb demandes especials, com els pacients d’ELA, els pacients amb respiració assistida, etc.

Subministrament d’aigua

Tot i que es van patir algunes deficiències en la pressió de l’aigua en algunes zones concretes del terme municipal degut a les dificultats patides en els sistemes de bombeig i dipòsits, no s’han hagut de patir talls en el subministrament d’aigua potable. Actualment, els dipòsits funcionen quasi al 100 % i s’ha restablert la normalitat en el servei. Per això, volem agrair a Hidraqua, l’empresa gestora d’aquest servei, la seua diligència i esforç per tal d’assegurar el subministrament en condicions òptimes, tot i la difícil situació.

Activitat escolar

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha emès un comunicat en què recomana als centres docents de la Comunitat Valenciana que mantinguen els serveis de menjador i transport, però sense activitat lectiva.

Millores davant futures emergències

Tot i que la situació d’emergència degut al tall de subministrament elèctric i de les comunicacions s’ha pogut capejar, este fet que ens ha trobat de forma desprevinguda ha posat de manifest la necessitat d’incorporar millores en el sistema municipal de gestió de les emergències.

Així, ja s’està treballant per a implantar eines que puguen facilitar tant les comunicacions com el subministrament elèctric, com són la compra de walkie talkies, generadors, i altres mitjans per a poder cobrir les necessitats bàsiques dels agents implicats en la gestió de les emergències (policia, protecció civil, sanitaris, centres de salut, hospitals, dirigents polítics, etc.).

GRÀCIES EN MAJÚSCULES

Des de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell volem donar les GRÀCIES en majúscules a tot el personal que va estar implicat ahir en la gestió de l’emergència des del primer moment, així com també a la població en general per mantenir la calma i col·laborar en una situació d’incertesa per a totes i tots.

A la Policia Local i a Protecció Civil especialment per la seua predisposició des del primer moment i la seua grandíssima cobertura durant tot el dia. GRÀCIES, GRÀCIES I GRÀCIES. SOU MOLT GRANS!