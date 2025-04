Dos detenidos por apuñalar en plena calle a un joven en Xàbia

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Xàbia detuvo a mediodía de ayer a dos hombres acusados de infligir varias heridas con arma blanca a un joven durante una reyerta en el casco urbano, en concreto en la calle Calvari.

La víctima de la agresión, un varón de 22 años, ha sido asistido por personal sanitario y ya ha recibido el alta, según han señalado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Sus heridas no revestían gravedad y, como ya avanzó Levante-EMV, no se temía por su vida. La víctima quedó tirada en el suelo. Sangraba. No perdió el conocimiento.

Delito de lesiones

Los arrestados tienen ambos 31 años. Están acusados de un delito de lesiones. Todo apunta a que la reyerta se produjo por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas al menudeo.

El altercado tuvo lugar ante el portal de una finca donde hace unos meses la Guardia Civil desmanteló un activo punto de venta de estupefacientes. Los vecinos tenían miedo y habían advertido de la inseguridad y de las actividades ilícitas que se producían en un piso de esta calle. La Policía Local había instalado cámaras de vigilancia.