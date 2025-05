Sin refuerzos: Calp lleno, "mig any" de fiestas y solo cuatro policías en el turno de noche

La Policía Local de Calp esperaba los refuerzos como agua de mayo. Pero no han llegado ni en abril ni en mayo. El municipio, a tope de turistas. Y los agentes, en cuadro y sin poder atender a las muchas llamadas que en estos días de máxima ocupación llegan al retén policial.

Esta situación la han trasladado fuentes policiales a este diario. Aseguran que la plantilla vive una situación de "precaridad" por la falta de refuerzos. Advierten que la jefatura de la Policía Local se niega a gastar dinero ya presupuestado para reforzar los turnos.

Este puente de mayo ha sido magnífico en Calp. En ocupación, desde luego. Ha alcanzado el 91 %. Además, se ha celebrado el "mig any" de las fiestas de Moros y Cristianos. Pero la policía local no está para fiestas. Las fuentes antes citadas han asegurado que en el turno de noche solo había cuatro agentes. "Muchas llamadas no pueden atenderse". Los policías no dan abasto. Un 91 % de ocupación turística significa que en Calp hay 100.000 personas o más.

Tres policías en la calle por día

Y los agentes ya venían exhaustos de la Semana Santa. Las mismas fuentes han asegurado que, pese a que se anunció que se reforzarían los turnos, eso no ocurrió. "Al contrario, hubo bajas y tampoco se cubrieron. Solo había tres policías en la calle por día".