El exalcalde de Llíber niega que recibiera mordidas en la trama de los 300 chalés ilegales: "Mis bolsillos están vacíos"

Las defensas de los acusados por una presunta trama urbanística en Llíber para construir cerca de 300 chalés en suelo rústico han esgrimido una absolución en otro proceso similar para pedir el sobreseimiento de este juicio. La vista oral ha arrancado este martes en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante con diez acusados en el banquillo. Entre ellos, el alcalde actual, José Juan Reus, que era concejal cuando ocurrieron los hechos, así como el entonces primer edil del municipio, José Más Avellá, ambos del PP. También están acusados otros dos ediles (Vicente Andrés Ivars y José Ordines), el ex aparejador municipal (Amador Signes) y cinco constructores. Los imputados en la causa inicialmente eran trece, pero dos de ellos han fallecido (el exalcalde socialista Juan Bautista Reus y el exedil José Fullana), mientras que la secretaria municipal en aquellos años está incapacitada por una enfermedad degenerativa que la ha dejado fuera del proceso.

Los acusados en la presunta trama / José Navarro

Los hechos se remontan al periodo entre 1999 y 2003, en plena época del boom inmobiliario, cuando el Ayuntamiento de Llíber autorizó la construcción de chalés en suelo rústico, amparándose en la figura de reformas de almacenes de casas agrícolas. Las viviendas se vendieron a jubilados europeos que buscaban un retiro feliz y se encontraron con casas con luz y agua en precario y cuya regularización era poco menos que una misión imposible.

En esta primera sesión solo ha dado tiempo para las cuestiones previas planteadas por las defensas y la declaración del exalcalde José Más, que se acogió a su derecho a responder solo a su defensa. La vista arrancó con muchos retrasos, ya que la sombra de la suspensión ha planeado durante toda la mañana, ante la ausencia de uno de los constructores acusados, que alegaba desde Alemania problemas médicos para no presentarse. El tribunal no estaba dispuesto a nuevos retrasos, con sesiones señaladas durante todo el mes y testigos y acusados venidos expresamente de Alemania y el Reino Unido para declarar. Finalmente, dispuso que este acusado declare por videoconferencia, una medida que se acordaba de manera excepcional y para evitar tener que suspender el juicio. El magistrado le ha hecho un requerimiento muy claro: si este miércoles cuando se reanude la vista oral no está conectado, se ordenará su arresto. Este martes no se le ha podido interrogar dado lo avanzado de la hora y que el procesado aún no había podido entrevistarse con su abogado, que se encontraba en la sala de vistas en Alicante.

"Es mentira todo"

Dada la avanzada edad de José Más y su delicado estado de salud, el tribunal accedió a que fuera la única declaración de la mañana para evitarle nuevos desplazamientos. Se trató de un interrogatorio muy breve en el que el exalcalde respondió únicamente a las preguntas de su defensa, el abogado Joaquín Galant, para negar todas las acusaciones. Según Más, no recibió dádivas de los promotores acusados y todas las decisiones de las licencias se adoptaban por mayoría en el pleno municipal y siempre bajo el criterio de lo que dictaminaba el arquitecto. "Mis bolsillos están vacíos", ha asegurado. La Fiscalía le acusa de haber obtenido del promotor Miguel Muntaner, considerado uno de los cerebros de la trama, un vehículo Mercedes valorado en 2,2 millones. "Es mentira todo", ha dicho. Entre estas dádivas, también se encontrarían 10.000 euros por la autorización de un tendido eléctrico, así como 3.000 euros por cada una de las licencias concedidas.

Más ya fue absuelto en otro proceso junto al ex aparejador municipal Amador Signes por un juzgado de lo Penal de Benidorm por las licencias en otras 17 viviendas ilegales. El exalcalde y el que fue su aparejador municipal en el juicio celebrado en un Penal de Benidorm alegaban que en Llíber tenían por norma permitir que se construyera en parcelas de suelo rústico de 5.000 metros cuadrados. A lo largo de aquel proceso y también en este, los acusados han venido aduciendo que nadie advirtió de que se estaba cometiendo ilegalidad alguna y sus defensas consideran que la ilegalidad hubiera sido rechazar solicitudes de licencia que venían con los informes favorables de las partes. La sentencia absolutoria fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial. Asimismo, el presunto cabecilla de la trama, el promotor Miguel Muntaner, también ha sido absuelto en otros procesos, algunos de ellos por construcciones realizadas en suelo ubicado en otros municipios de la zona.

Prescripción

Las defensas consideran que estas absoluciones se deben extender a este procedimiento, puesto que la acusación era por la manera en la que se concedían licencias en el Ayuntamiento de Llíber. Ni la Fiscalía, ni la acusación particular, que ejerce el abogado Bernardo del Rosal en nombre de más de un centenar de perjudicados agrupados en la plataforma Abusos Urbanísticos No, han admitido estos argumentos. Ambos han esgrimido que se trata de hechos distintos. Casas diferentes ubicadas en otras zonas del término municipal, a lo que se añade que tampoco los acusados son los mismos, ni los delitos imputados tampoco. Del Rosal acusa a los promotores por estafa al considerar que engañaron a los perjudicados dando a las viviendas apariencia de legalidad.

Las defensas también han planteado que alguno de los hechos han prescrito dado el tiempo transcurrido, argumento rechazado por las acusaciones que considerar que para calcularla no se debe analizar cada delito por separado, sino en conjunto. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios, por los que solicita penas de prisión que oscilan entre los 15 meses y los siete años, además de penas de multa e inhabilitación.

El juicio se retomará este miércoles con la declaración de los otros nueve acusados y se retomará a partir del lunes que viene con la declaración de los testigos. No todos los perjudicados han mantenido la acusación y se han ido retirando, dados los años transcurridos.