La recollida de fem porta a porta arranca a la Vall de Gallinera amb una excepcional resposta dels veïns

Gran satisfacció per part de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera al comprovar, en el primer dia del servei de recollida de fem Porta a Porta, la forta implicació de la ciutadania. La pràctica totalitat de les cases han fet una separació acurada, generant un residu orgànic d’alta qualitat que serà transformat en compost. Un adob de gran valor per a realimentar els bancals, els jardins i les plantes de casa, i que en uns tres mesos serà repartit per a l’ús de la ciutadania. Aquesta satisfacció és notable perquè només s’han detectat dues incidències menors, les quals entraran en el sistema de la Vall Verda perquè des de l’Oficina Municipal de Medi Ambient puguen resoldre els dubtes.

En els mesos previs a l’inici del servei de recollida Porta a Porta, l’Ajuntament de la Vall de Gallinera ha desplegat la campanya “La Vall Verda: Què fem amb el fem’”, una acció informativa i participativa que ha servit per a preparar la ciutadania i els negocis al nou model de gestió de residus. Aquesta iniciativa ha comptat amb huit reunions informatives als diferents nuclis, una visita a les composteres veïnals ja en funcionament de l’Atzúbia, la repartició porta a porta de material formatiu, píndoles informatives setmanals a xarxes socials i per canals de missatgeria, i, així com, l’atenció directa de l’educadora ambiental cada dijous a l’Oficina Municipal de Medi Ambient. Tot plegat ha permés acostar el projecte al veïnat, resoldre dubtes i entregar el material necessari per a la separació i aportació correcta dels residus.

L’acollida de la campanya ha sigut molt positiva, amb una participació destacable per part de la població, que ha demostrat un fort compromís amb la sostenibilitat i el futur de la Vall. La implicació ciutadana ha sigut clau per fer possible aquest canvi cap a un sistema més eficient i respectuós amb el medi ambient, basat en el compostatge local, la reducció del rebuig i l’economia circular. Aquesta primera fase d’implantació ha estat, per tant, un procés col·lectiu d’aprenentatge i responsabilització, que ara culmina amb l’arrancada efectiva del nou servei.

Un inici que serà complex i farà canviar hàbits a totes i a tots, però des de l’Ajuntament s’ha volgut enviar un missatge de “calma, amb bona voluntat ho farem bé i si ens enganyem no passa res, rectifiquem i aprenem” al mateix temps que “volem agrair que la ciutadania haja mostrat un alt grau d’implicació i participació, fins i tot, ha segut un goig veure aquest matí com el veïnat feia preguntes i mostrava el seu comboi per un canvi necessari per a continuar avançant en un model respectuós amb la Vall i el nostre entorn”.

La iniciativa de “la Vall Verda” naix amb la voluntat de transformar els problemes ambientals i econòmics en oportunitats sostenibles i de futur. El projecte aposta per un model d’economia circular que permeta convertir els residus —que fins ara acabaven a l’abocador, generant contaminació i sobrecostos per al municipi— en subproductes de qualitat com el compost, alhora que s’incrementa la separació de la resta de fraccions reciclables. És important recordar que per a la ciutadania, tot allò que se separe correctament —ja siga l’orgànic recollit a la porta de casa, o les fraccions de paper i cartó, envasos, vidre, oli domèstic i roba als contenidors de carrer— no sols no suposarà un augment en la taxa de fem, sinó que, si la separació és major i s’envia menys rebuig a l’abocador, a mitjà i llarg termini es podrà controlar millor el cost del servei.

La voluntat de la “Vall Verda” és generar a la Vall de Gallinera oportunitats clares per deixar un entorn més resolt a la següent generació. Les xiquetes i xiquets que nasquen hui rebran un món més complex i amb reptes mediambientals d’extrema urgència, per això és la responsabilitat dels governs i ciutadania alinear-se en buscar les solucions possibles que es puguen implementar ja. Que un canvi siga complex o reptador no és excusa per no mostrar valentia i posar-lo en funcionament, com per exemple reduir al màxim el rebuig a la Vall de Gallinera.

Una tarifa més justa

Aquesta filosofia de gestió responsable ja ha donat resultats: enguany, gràcies a la implantació d’una taxa variable vinculada al rebuig, s’ha aconseguit reduir l’increment de la taxa fixa per a la ciutadania. Al mateix temps, l’Ajuntament ha assumit directament la recollida de les fraccions orgànica i resta, així com la gestió local de l’orgànica mitjançant el compostatge comunitari. Tot plegat permet no sols generar ocupació i reduir costos estructurals, sinó també avançar cap a un model més just, on “qui menys contamina, menys paga”, i on el valor dels residus es quede al territori. Cal recordar que el rebuig s’haurà de traure amb les bosses roges especials per a les cases es poden comprar a l’Ajuntament, el forn Alfonso i Casa Carmen, mentre que per als negocis caldrà comprar les enganxines de taxa al mateix ajuntament.

Com a consideració amb la ciutadania l’Ajuntament no ha gravat el material sanitari amb taxa -bolquers, compreses, tampons i altres materials usats en les cures diàries de les persones dependents- i es pot traure cada dia que hi haja recollida del servei Porta a Porta, a més les famílies amb persones dependents poden recollir un poal més hermètic per a la correcta separació d’aquesta fracció.