El enfado por el recibo de la basura en Calp: subida de 82 a 223 euros en el casco urbano y chalés de lujo que pagan menos

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, entiende perfectamente que los vecinos estén que trinan tras llegarles el recibo de la basura. En el casco urbano, el incremento ha sido de aúpa. Las familias han pasado de pagar 82 euros a tener que abonar 223. El pago se puede hacer fraccionado. De lo contrario, rascarse el bolsillo y apoquinar de una 223 euros duele, y duele mucho.

"Los vecinos no lo entienden", ha señalado la alcaldesa, que ha advertido de la contradicción de que los chalés de lujo de 3 millones de euros del Mascarat o de primera línea de playa paguen menos basura que los pisos del centro urbano.

Y también los alquileres turísticos pagan menos que las familias, pese a que el trajín de huéspedes suele generar bastante basura. Y estos turistas de paso no se distinguen por ser los más escrupulosos a la hora de reciclar.

Esa "disfunción", término que ha utilizado el portavoz del gobierno local, Ximo Perles, obedece al criterio que utilizó SUMA, el servicio de gestión tributaria de la Diputación de Alicante, a la hora de aplicar el llamado "tasazo" de la basura (Europa exige que pague quien más contamine y que la recogida de basura no sea deficitaria en ningún ayuntamiento). Ana Sala y Ximo Perles han señalado que SUMA optó por zonificar el incremento y gravar más las zonas donde vive más gente y hay más empadronados. En muchos chalés, no hay nadie empadronado.

Y el déficit que había que enjugar en Calp no era poca cosa. Los ingresos se han incrementado en 2,5 millones.

Modificar la tasa para que sea más justa

"Vamos a modificar de nuevo la tasa para que sea más justa para todos", ha dicho Ana Sala, que ha recordado que a las actividades económicas no se les subió el recibo. Ahora la intención es redistribuir mejor la tasa e incluir a todos, también a los comercios, restaurantes, despachos y otros negocios. "Pero no, necesariamente, para incrementarles el recibo", ha precisado la alcaldesa, que ha citado "desajustes" como los de restaurantes que están pagando 2.000 euros al año o despachos que solo generan residuos de papel y lo reciclan y que abonan 500 euros. En estos casos, la tasa se les podría incluso bajar, ha señalado Ana Sala.

"No me gusta la tasa. Se puede ajustar y que sea más justa", ha dicho la alcaldesa, que, no obstante, ha visto difícil llevar a la práctica esa premisa que exige Europa de que pague más quien más contamina.