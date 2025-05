Calp saca músculo: 127.000 euros para crear un espectacular gimnasio al aire libre

Calp saca músculo. La calistenia ha revolucionado el deporte urbano. Los circuitos creados por los ayuntamientos se llenan de jóvenes (y no tan jóvenes) que quieren trabajar la fuerza, la flexibilidad, la agilidad y el equilibrio. Pero Calp va un paso más allá. Saca el gimnasio a la calle. Creará un gimnasio al aire libre espectacular. Quienes quieran modelar su cuerpo (el ejercicio está de moda) se quitarán el blanco de vampiro de hacer músculo con luz artificial. En este gimnasio cogerán tonillo: físico y de bronceado.

El gimnasio al aire libre se ha incluido en la primera tanda de inversiones (1,7 millones en total) que se financiarán con el remanente de tesorería. El pleno aprueba esta tarde estos proyectos. El del gimnasio sube a 126.757 euros. La concejalía de Deportes, que dirige Ximo Perles, ya tiene claro cómo serán las máquinas. Las de las fotografías ayudan a hacerse una idea de las especificaciones técnicas que deberán seguir las empresas que opten a crear este completo gimnasio. Los aparatos de musculación estarán, eso sí, tratados para soportar la lluvia y el sol.

Calp estimula el deporte al aire libre / Levante-EMV

Hay más inversiones en deporte. También se destinan 71.984 euros a instalar iluminación Led en el campo de fútbol y 15.262 euros a colocar focos en la zona Miguel Ángel Benítez y el frontón.

Los aparatos de musculación serán lo último de lo último en gimnasia a cielo abierto / Levante-EMV

Plan de ajuste y dieta ligera

El gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) tampoco puede volverse loco con las nuevas inversiones. El remanente de tesorería sube a 26,8 millones, pero, dado que el tripartito ha rebasado en 6 millones la regla del gasto, ahora le toca aprobar un plan de ajuste (saldrá adelante hoy en el pleno). Solo podrá tocar 8,5 millones del remanente. No es exactamente apretarse el cinturón, pero sí poner a dieta (dieta ligera y de esas que, si se llevan bien, no se pasa hambre) al ayuntamiento y no dejarle que se dé un atracón de proyectos con los casi 27 millones de superávit.