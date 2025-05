La gran festa de l'esport comarcal: Dénia acull este cap de setmana la XV edició dels Mini Jocs Olímpics de la Marina Alta

Dénia es prepara per acollir, del 16 al 18 de maig, la quinzena edició dels Mini Jocs Olímpics de la Marina Alta, una cita esportiva comarcal que reunirà més de 1.300 joves esportistes procedents de 17 municipis, competint en 19 disciplines esportives. L’esdeveniment està organitzat per la Xarxa Esportiva de la Marina Alta i l’Ajuntament de Dénia, amb la col·laboració dels ajuntaments participants, i promou valors com l’esforç, el respecte, la igualtat i la convivència.

L’arribada de la torxa tindrà lloc el dijous 15 de maig. La concentració de les escoles esportives municipals per a rebre la torxa olímpica serà a les 17.30 hores a Torrecremada. A les 17.45 h, el regidor d’Esports, Valen Alcalà, encendrà la torxa, que recorrerà el centre de Dénia en mans de rellevistes com Alex Sánchez (tenis), Laia Oliver (gimnàstica rítmica), Víctor Seguí (judo) i Noa Moncho (atletisme), fins arribar a la plaça del Consell. L’últim relleu anirà a càrrec d’Eva Pereira (vòlei), qui lliurarà la torxa a l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, i al regidor d’Esports, que encendran el peveter. L’acte comptarà amb la colla de dolçaines i tabals La Xareta i la Muixeranga de la Marina Alta, la participació de l’associació Condenados al Bordillo portant la bandera olímpica i joves esportistes, que faran la lectura del manifest olímpic.

La cerimònia oficial d’inauguració del XV Minijocs se celebrarà el divendres 16 de maig, a les 20 hores, a la pista d’atletisme del Poliesportiu Municipal de Dénia. Començarà amb una animació prèvia, a càrrec de La FAM Teatre, i la desfilada de totes les delegacions, acompanyades per la Banda Juvenil de Dénia. Durant l’acte, les autoritats locals i comarcals donaran la benvinguda a totes les delegacions i famílies assistents, destacant l’esperit olímpic i la germanor comarcal.

Les competicions es desenvoluparan durant tot el cap de setmana. Dissabte 17 de maig tindran lloc els encontres i semifinals, i diumenge 18 se celebraran les finals, l'entrega de medalles i l’acte de cloenda oficial.

Activitats paral·leles

A més, durant tot el cap de setmana es realitzarà una àmplia programació d’activitats paral·leles per a tota la família al Poliesportiu Municipal de Dénia, com tallers de circ, lindy hop, taitxí, art i percussió; jocs inflables, exhibicions de para-karate, boccia i pilota en cadira de rodes; i partits inclusius com el d’Amadem contra el futbol base de Dénia, convertint l’esdeveniment en una festa oberta, participativa i inclusiva per a tota la família.

Amb un total de 275 esportistes, Dénia serà la delegació amb més participants, seguida de Xàbia, Calp, Pego i Ondara. Els municipis que també participen són: Beniarbeig, Benissa, el Poble Nou de Benitatxell, el Verger, els Poblets, Gata de Gorgos, la Mancomunitat de la Rectoria, la Xara, Orba, Pedreguer, Teulada i Jesús Pobre.

Aquesta edició comptarà amb proves d’atletisme, bàsquet, BTT, escacs, boccia, equitació, futbol sala, futbol, futbol femení, gimnàstica rítmica, handbol, karate, natació, pàdel, pilota valenciana, tenis, vela, voleibol i one wall. El regidor d’Esports, Valen Alcalà, ha recordat, precisament que, una de les principals incorporacions és aquesta última, que enguany s’ha sumat com a disciplina aprofitant les instal·lacions esportives de la ciutat, amb l’objectiu de donar visibilitat a aquest esport emergent, així com la inclusió del futbol femení en el programa. A més a més, seguint els principis de la creació de la Xarxa Esportiva, enguany s’ha introduït la regla passarel·la, que garanteix la participació activa de tots els xiquets i xiquetes.

L’edil ha volgut destacar que “la Regidoria d’Esports ha treballat intensament durant mesos per fer d’este esdeveniment una cita inoblidable per a la joventut de la Marina Alta. És un orgull rebre més de mil esportistes a Dénia i oferir no sols una competició excel·lent, sinó també un cap de setmana de convivència, inclusió i valors que marquen la diferència. Esperem que estos Mini Jocs deixen empremta en cada participant i que siguen recordats com una autèntica festa de l’esport comarcal”.

Per a més informació sobre horaris, plànols de competicions i detalls organitzatius: www.macma.org/esports/xv-edicio-minijocs-2025