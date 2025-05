Dénia celebra amb èxit la XV edició dels Minijocs de la Marina Alta

El poliesportiu municipal de Dénia va ser escenari divendres a la nit de l’acte inaugural de la XV edició dels Minijocs de la Marina Alta, que es van celebrar aquest cap de setmana. La cerimònia, plena d’emoció i esperit esportiu, va comptar amb el tradicional desfilada de les 17 delegacions municipals participants i amb un espectacle simbòlic que va donar el tret d’eixida oficial als jocs.

Un dels lliuraments de premis / Levante-EMV

El moment culminant de la inauguració va arribar amb els juraments olímpics, pronunciats per tres representants destacades de l’esport local: Anaís Florea, nadadora del Club Natació Dénia, en nom dels esportistes; Sofia Martínez Bertomeu, jutge del club Dianium, en representació dels àrbitres i jutges; i Laura Ribes, entrenadora de l’equip de futbol femení de l’Escola Municipal, en nom de les entrenadores i els entrenadors. L’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt Boronat, va ser l’encarregat de declarar oficialment oberts els Minijocs en nom de totes les autoritats locals de la Marina Alta.

El medaller en va encapçalar Dénia / Levante-EMV

La flama olímpica, que havia recorregut les 17 poblacions participants des del mes d’abril, va fer la seua entrada triomfal portada per l’amazona Claudia Lledó Ros, campiona autonòmica i guardonada en la Gala de l’Esport de Dénia. Ella va ser l’encarregada d’encendre el peveter, símbol de l’inici de tres dies de competició, convivència i valors esportius.

La competició de gimnàstica / Levante-EMV

Resultats destacats de Dénia i la Xara

Dénia ha liderat el medaller amb un total de 74 guardons: 23 ors, 17 plates, 15 bronzes i 19 diplomes. La Xara ha sumat 5 medalles: 3 ors, 1 plata i 1 bronze.

Medallistes de Dénia:

Tenis masculí: Or per a Pol Àlvarez; bronze per a Javier Ormaechea i diploma per a Arseni Torop.

Or per a Pol Àlvarez; bronze per a Javier Ormaechea i diploma per a Arseni Torop. Tenis femení: Or per a Lucine Tobalkan; plata per a Maria Olínyk.

Or per a Lucine Tobalkan; plata per a Maria Olínyk. Vela: Or per a Hugo Fornali Boucheron.

Or per a Hugo Fornali Boucheron. BTT femení: Bronze per a Lola Sánchez Fornés.

Bronze per a Lola Sánchez Fornés. Gimnàstica rítmica: Plata per a Maria Orts, Mia Cascades i Inés Fernández (trios promoció); bronze per a Lola Llorca, Miranda Valecillo i Daryna Schyhol.

Plata per a Maria Orts, Mia Cascades i Inés Fernández (trios promoció); bronze per a Lola Llorca, Miranda Valecillo i Daryna Schyhol. Gimnàstica rítmica individual: Or per a Ainhoa Abad Flores; plata per a Ana Maria Lebedeva.

Or per a Ainhoa Abad Flores; plata per a Ana Maria Lebedeva. Karate: Or per a Joel Caravaca i diploma per a Fátima Zahra (cinturons grocs-taronja), bronze per a Amada Fernández (cinturons verd a blau); Telma Madrigal bronze (cinturó blau-marró a marró) i diploma per a Abel Caballero.

Or per a Joel Caravaca i diploma per a Fátima Zahra (cinturons grocs-taronja), bronze per a Amada Fernández (cinturons verd a blau); Telma Madrigal bronze (cinturó blau-marró a marró) i diploma per a Abel Caballero. Pàdel: Bronze per a Hugo Tomás i Rodrigo.

Bronze per a Hugo Tomás i Rodrigo. Vòlei: Plata per a l'equip de Dénia.

Plata per a l'equip de Dénia. Handbol: Or per a l'equip de Dénia.

Or per a l'equip de Dénia. Futbol femení: Or per a l'equip de Dénia.

Or per a l'equip de Dénia. One-wall: Bronze per a Mauro Costa i Carles Inocencio.

Bronze per a Mauro Costa i Carles Inocencio. Natació 100m crol femení: Or per a Lara Marfil; plata per Vega Roselló; 4t lloc per a Mia Mengual Bisquert.

Or per a Lara Marfil; plata per Vega Roselló; 4t lloc per a Mia Mengual Bisquert. Natació 50m esquena femení: Or per a Nienke Hernández; 4t lloc per a Melissa Hernández.

Or per a Nienke Hernández; 4t lloc per a Melissa Hernández. Natació 50m esquena masculí: 4t lloc per a Roque Ivars.

4t lloc per a Roque Ivars. Natació 100m esquena femení: plata per a Lara Marfil Ferrer; 4t lloc per a Mia Mengual Bisquert.

plata per a Lara Marfil Ferrer; 4t lloc per a Mia Mengual Bisquert. Natació 50m papallona femení: Or per a Melissa Hernández Crespo; plata per a Adelia Belkova; bronze per a Catalina Grajales Salazar; 4t lloc per a Almendra Berardo.

Or per a Melissa Hernández Crespo; plata per a Adelia Belkova; bronze per a Catalina Grajales Salazar; 4t lloc per a Almendra Berardo. Atletisme 500m femení: Or per a Aisha Sidi Aranda; 4t lloc per a Inés Viso León.

Or per a Aisha Sidi Aranda; 4t lloc per a Inés Viso León. Atletisme 500m masculí: Or per a Savelii Bogatov.

Or per a Savelii Bogatov. Atletisme alçada femení: Plata per a Aroa Suárez Torres; bronze per a Maria Micaela Cenitagoya Kondratenko; 4t lloc per a Alba Valero Sánchez.

Plata per a Aroa Suárez Torres; bronze per a Maria Micaela Cenitagoya Kondratenko; 4t lloc per a Alba Valero Sánchez. Atletisme alçada masculí: Or per a Yanis Bouchikhi, plata per a Savelii Bogatov; 4t lloc per a Jiacheng Cheng.

Or per a Yanis Bouchikhi, plata per a Savelii Bogatov; 4t lloc per a Jiacheng Cheng. Atletisme llargada femení: Plata per a Alba Valero Sánchez; bronze per a Maria Micaela Cenitagoya Kondratenko

Plata per a Alba Valero Sánchez; bronze per a Maria Micaela Cenitagoya Kondratenko Atletisme llargada masculí: Or per a Omar Lahssini Bouzian; 4t lloc per a Jiacheng Cheng

Or per a Omar Lahssini Bouzian; 4t lloc per a Jiacheng Cheng Atletisme pes femení: Or per a Martina Reig Such; plata per a Karolina Ponomarenko; 4t lloc per a Almendra Berardo.

Or per a Martina Reig Such; plata per a Karolina Ponomarenko; 4t lloc per a Almendra Berardo. Atletisme 150m llisos masculí: Or a per Savelii Bogatov; bronze per a Omar Lahssini Bouzian; 4t lloc per a Tiago Ruhmann Ripardo.

Or a per Savelii Bogatov; bronze per a Omar Lahssini Bouzian; 4t lloc per a Tiago Ruhmann Ripardo. Atletisme 150m llisos femení: Plata per a Corinna Ruhmann Ripardo; bronze per a Maria Micaela Ceni-Tagoya Kondratenko.

Plata per a Corinna Ruhmann Ripardo; bronze per a Maria Micaela Ceni-Tagoya Kondratenko. Atletisme 80m llisos femení: Plata per a Corinna Ruhmann Ripardo.

Plata per a Corinna Ruhmann Ripardo. Atletisme relleu 4x80 masculí: Or per a Robert Eliezer García Moll, Omar Lahssini Bouzian, Daniel Reig Such i Savelii Bogatov (Dénia A).

Or per a Robert Eliezer García Moll, Omar Lahssini Bouzian, Daniel Reig Such i Savelii Bogatov (Dénia A). Atletisme relleu 4x80 femení: Or per a Vera Zhila, Maria Micaela Ceni-Tagoya Kondratenko, Aisha Sidi Aranda i Candela Muñoz Rodríguez (Dénia A); bronze per a Inés Viso León, Sara Mas Martí, Almendra Berardo i Francina Fredes (Dénia C); 4t lloc per a Karolina Ponomarenko, Kamila Chmukh, Maria Server Moncho i Elsa Louise Téllez Fornés (Dénia D).

Or per a Vera Zhila, Maria Micaela Ceni-Tagoya Kondratenko, Aisha Sidi Aranda i Candela Muñoz Rodríguez (Dénia A); bronze per a Inés Viso León, Sara Mas Martí, Almendra Berardo i Francina Fredes (Dénia C); 4t lloc per a Karolina Ponomarenko, Kamila Chmukh, Maria Server Moncho i Elsa Louise Téllez Fornés (Dénia D). Atletisme relleu 4x80 mixt: Plata per a Corinna Ruhmann Ripardo, Aroa Suárez Torres, Jiacheng Cheng i Tiago Ruhmann Ripardo (Dénia A).

Plata per a Corinna Ruhmann Ripardo, Aroa Suárez Torres, Jiacheng Cheng i Tiago Ruhmann Ripardo (Dénia A). Atletisme cross 2000m masculí: Plata per a Savelii Bogatov; 4t lloc per a Daniel Reig Such.

Plata per a Savelii Bogatov; 4t lloc per a Daniel Reig Such. Atletisme cross 2000m femení: Or per a Aisha Sidi Aranda; plata per a Maria Micaela Ceni-Tagoya Kondratenko.

Or per a Aisha Sidi Aranda; plata per a Maria Micaela Ceni-Tagoya Kondratenko. Equitació A. Preliminar: Or per a África Martínez; bronze per a Marta Sendra.

Or per a África Martínez; bronze per a Marta Sendra. Equitació ponies: Or per a Julia Fornés; 4t lloc per a Kaspar Steffel.

Medallistes de la Xara:

Natació 100m crol femení: Plata per a Vega Roselló.

Plata per a Vega Roselló. Natació 100m braça femení: Lara Marfil i Vega Roselló or.

Lara Marfil i Vega Roselló or. Natació 100m esquena femení: Or per a Vega Roselló.

Or per a Vega Roselló. Futbol sala: Or per a l'equip de la Xara.

Or per a l'equip de la Xara. Equitació ponies: Valeria Buitrago bronze.

La competició de pilota / Levante-EMV

Activitats familiars i inclusives

A més de la competició, el cap de setmana va estar acompanyat per una àmplia oferta d’activitats lúdiques i inclusives al poliesportiu de Dénia. Es van realitzar tallers de taitxí, swing, circ, zumba, percussió i art per a totes les edats, així com exhibicions de boccia, para-karate i partides de pilota valenciana en cadira. També es va disputar un partit de futbol inclusiu entre Amadem i Futbol Base Dénia, posant en valor l'esport com a eina d’integració i convivència.

Des del departament d’Esports s’agraeix la participació de totes les delegacions, clubs, voluntariat i famílies que han fet possible esta edició dels Minijocs, reafirmant el compromís de la ciutat amb l'esport base, la inclusió i la convivència comarcal.