La cirera es dessagna: enèsima campanya desastrosa, però la Vall de Gallinera es rebel·la i fa festa reivindicativa

La rebel·lia corre per les venes d'aquest territori extraordinari. Aquest any, i per seté any consecutiu, la campanya de la cirera de la Vall de Gallinera (i de la gran part de la Indicació Geogràfica Protegida de la Muntanya d'Alacant, creada el 1991 a Alpatró, a la Vall de Gallinera), ha sigut nefasta per diversos condicionants: l'aparició anys enrere d’una nova plaga, com és la "Drosophila suzukii", la inadaptació de les varietats actuals i el canvi d'estacionalitat de les hores de fred o uns períodes de sequera, anormalment llargs, lligats al continu canvi climàtic, sense oblidar-nos dels elevats costos de producció i la no adaptació de la cobertura de l'assegurança de rendiments a aquest territori de minifundis. Aquests fets provoquen un abandonament progressiu de les terres de cultiu d'aquestes valls de la Marina Alta, que a més són indrets del territori amb perill de despoblament.

Però toca encoratjar. L'Ajuntament de la Vall de Gallinera es troba amb la responsabilitat de fer una festa reivindicativa, per tercer any consecutiu, que parle de la problemàtica actual que està vivint aquest producte agrícola, sent aquesta zona una de les primeres a produir de l'Estat, i que perilla greument el seu futur si les institucions pertinents no focalitzen els seus esforços en preservar aquest patrimoni agrícola valencià.

Per eixe motiu s'ha preparat una programació especial tenint com a fil conductor el moment històric que estem vivint en el camp agrícola, i en l’entorn rural en general, i on el paradigma està canviant sense quasi adonar-nos-en.

Cal tindre en compte que la producció agrícola de la Vall de Gallinera està marcada per minifundis i abancalaments de pedra en sec situats en una orografia que dificulta el treball diari de tantes famílies que treballen aquest cultiu des de temps immemorables, en uns municipis marcats per l'increment en els últims anys d'un notori despoblament.

Bella, pero tímida floración de cerezos en la Vall de Gallinera (imágenes) / A. P. F.

L'entorn rural i el turisme

El patrimoni agrícola és clarament el principal pilar econòmic que sosté aquest municipi, i d'aquest sector depenen altres factors socioeconòmics que afecten l'entorn rural: el turisme, la densitat de població, el manteniment de serveis mínims, etc. És una evidència que si no es prenen mesures urgents i contundents en l'agricultura, aquesta està condemnada a desaparéixer i amb ella, els pobles de l'entorn rural.

Degut a aquesta situació, des de l'Ajuntament de la Vall de Gallinera es fa una crida a la ciutadania perquè participe d'aquesta peculiar Festa Reivindicativa de la Cirera, el pròxim 7 de juny, amb l'objectiu d'omplir de debat agrícola i rural els carrers de la Carroja. Entre els actes (Fira de la Terra, rutes, música, dinar i sopar popular o concert de rock), destaquen la xarrada "La cirera de la Vall de Gallinera", a càrrec de la Cooperativa Cireres de la Muntanya d’Alacant, i el "shoowcooking" de cirera que farà el restaurant L'Almàssera de Margarida.