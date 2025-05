Apelan al Defensor del Pueblo para que el faro de Xàbia tenga uso público y acoja un centro de interpretación

Que no se apague la luz del faro. Ese es el nombre del colectivo ciudadano que se creó en 2015 en Xàbia para plantar cara a la privatización del faro del cabo de Sant Antoni (desde 1855 guía a las embarcaciones). En aquel momento, había un proyecto para convertir el histórico edificio en un hotel de lujo. Xàbia estaba en contra. El citado colectivo apeló al Defensor del Pueblo. Convocó una multitudinaria manifestació. Mientras, el pleno dijo "no" a hacer negocio con el faro. La reivindicación de Xàbia era clara: que el edificio tuviera uso público y se convirtiera en centro de interpretación de la reserva marina y del Montgó. Y la cosa tomó cuerpo.

El anterior equipo de gobierno, del PSPV, logró en 2018 que la Autoridad Portuaria le cediera al municipio el faro por 15 años. El hotel quedó descartado. El gobierno local redactó el proyecto de rehabilitación y habilitó algo más de un millón de euros para llevar a cabo las obras. En 2023, tras retocar las bases de licitación, todo estaba listo para adjudicar las obras. El faro tendría uso público.

Pero en las últimas elecciones cambió el gobierno. El actual tripartito de PP, CpJ y Vox paralizó la licitación. Planteó que el centro de interpretación debía ir en el campo de tiro de Xàbia. Y, desde entonces, silencio. El faro sigue relampagueando cada noche. Pero hay un silencio atronador respecto al proyecto y el compromiso de hacerlo visitable.

Que no se apague la luz del faro no se resigna. Teme que el ayuntamiento deje perder una oportunidad histórica, la de conseguir que este histórico faro tenga uso público. De ahí que sus responsables hayan enviado hoy mismo una carta al Defensor del Pueblo.

"Un profundo malestar"

"No se ha vuelto a convocar esa licitación, que estaba aprobada y contaba con presupuesto. No se ha vuelto a hablar del proyecto. En el pueblo hay un profundo malestar", advierte el escrito, que incide en que rehabilitar este edificio y darle uso público es "una necesidad y un anhelo en nuestro pueblo". Este colectivo pide que el proyecto no quede bloqueado por intereses partidistas. Apela al Defensor del Pueblo para que inste al ayuntamiento a cumplir su obligación de licitar y terminar este proyecto. Y sí, es una obligación. La adquirió el consistorio al recibir la cesión por parte de la Autoridad Portuaria.

Xàbia es, en cuestión de faros, un municipio privilegiado. Cuenta con dos, el de Sant Antoni y el de la Nau. Este pueblo atesora una gran historia de navegación y señales marítimas.