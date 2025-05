"Casa Meua": Ca Pepa Teresa, la cocina de la delicadeza y la memoria en Dénia

Esto no es un relato. Es memoria. Al relato se le presume fantasía. En cambio, la memoria es historia verdadera. Historia fascinante y verdadera.

Conxa y Pepa Teresa, las abuelas de Federico Cervera y las bisabuelas de Diana, están aquí. La gran fotografía que adorna esta pared de ladrillo visto (el restaurante saca la piedra, la bella traza, los arcos de medio punto y las vigas de madera de esta casa del siglo XVII de la calle Loreto de Dénia) muestra a “les iaies”. Federico era un niño cuando llevaba a sus amigos a comer a la casa familiar (hoy el restaurante Casa Federico) en la que Pepa Teresa cocinaba con paciencia, a fuego lento, sabiamente y con amorosa delicadeza. Y, claro, aquellos revoltosos chavalines se relamían y se iniciaban en la gastronomía social y de compartir.

Federico Cervera y, tras él, el luminoso y precioso patio de Ca Pepa Teresa / A. P. F.

Y entonces empezó todo. La cocina de los afectos, la cocina de las abuelas, y la alegre amistad perfilaban esa forma tan singular y característica de la familia Cervera de concebir la hostelería. Federico es economista, pero cuando evoca su infancia y aquellas francachelas, el “rebombori joiós de la taula”, se entiende perfectamente que los restaurantes abiertos con sus hermanos y luego con sus hijos surgieran siempre de forma espontánea y creativa, sin buscar el negocio y sí con el anhelo de recrear la radiante gastronomía de la infancia y la adolescencia.

En este restaurante, en Ca Pepa Teresa, se percibe en seguida esa filosofía (quizá es más apropiado decir psicología, ya que hay una pulsión íntima y familiar) que es más, mucho más, que hedonismo gastronómico. Es memoria. Es un legado de sabrosas y felices recetas familiares.

El pulpo puesto a secar en la terraza: la paciente cocina solar / Levante-EMV

Es un placer charlar con Federico y con Diana, su hija. Rememoran la delicadeza y el equilibrio de Pepa Teresa para cocinar. Y parecía fácil. “Ella decía que a las cocas y los guisos había que darles ‘el que admeteixca’. Y pensabas que lo hacía a ojo, pero acertaba siempre. Lograba el punto perfecto”, recuerda Federico. “No la conocí, pero es como si hubiera cocinado con ella. Nos dejó sus recetas y su sabiduría. Tenía equilibrio, finura y sutileza”, añade Diana.

Lo sencillo es siempre bello, bueno y útil. Y también sabroso. Esas cualidades están en esta cocina. Pero lo sencillo también es complejo. La gastronomía tradicional y auténtica no se puede disfrazar de ninguna forma; no valen trucos ni trampantojos.

La familia abrió Ca Pepa Teresa en 2009. El restaurante sublimaba la tradición y la esencia de una propuesta que comenzó en 1980 en Casa Federico.

Los bisabuelos de Federico. / A. P. F.

Dénia, en aquella década de los ochenta, se empachaba de platos combinados. Se perdía la identidad gastronómica. Parecía que la cocina del País Valencià se reducía a la paella. La mixta significa plegarse absolutamente a los gustos del turismo glotón.

Casa Federico rompió esa dinámica. Recuperó la cocina sencilla y genuina de Dénia y la Marina Alta. Federico recuerda que compró mesas de madera, sillas de boga y una vajilla artesanal. En aquellos años de gastronomía ruidosa y de batalla, este restaurante reivindicaba el sosiego, las raíces y la artesanía. Hablar de “modelo de negocio” no hace justicia a esta manera tan gozosa de concebir la hostelería. Además, negocio, en su sentido etimológico de “lo que no es ocio”, no se aviene bien con esta cocina de la memoria, la honestidad y la alegría.

Embutidos colgados de las vigas y las cañas y perfectamente conservados y oreados / Levante-EMV

Ca Pepa Teresa es la depuración de esta propuesta tan singular y familiar. Federico y Diana revelan que querían que uno de sus restaurantes recuperara la cocina de la partida rural de Els Campussos de Dénia. La partida está en la falda del Montgó y antes había pequeñas casitas (“humils campussets”, escribió Maria Ibars) blanqueadas con cal, con parras y huerta y con hornos y fogones en el exterior para cocinar a la lumbre. El fuego y la brasa dan sabor a los platos de este restaurante. Y hay otra llama paciente, la del sol, que va aquilatando el sabor del pulpo y los capellanes puestos a secar en la terraza.

La plenitud de la tradición

Los platos de Ca Pepa Teresa son insuperables. “Esta cocina tradicional se ha ido puliendo de generación en generación y no hay que tocar nada. Ha llegado a su plenitud”, advierte Federico. Y sí. Un ejemplo del sabor culmen y perfecto son los salazones. Rociados con aceite y sobre una rebanada de pan de pueblo untado con tomate, expresan la perfecta sencillez.

El ciclo “Casa Meua”, de Els Magazinos (el mercado gastronómico y cultural creado por la familia Cervera en el barrio de Baix la Mar de Dénia) y Cervezas Turia, llega a la “llar”, a la casa de “les iaies”. Esta cita de mayo, de la pletórica primavera, tendrá lugar el jueves 29. Ca Pepa Teresa ha preparado un menú que es puro deleite: ensaladilla de la iaia Rosa, escabeches de pescado del día, cocas de la Marina, sepia a la vidriola, “xulles”, quisquilla, dulces de la Ti Pepa Teresa…