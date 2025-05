El gobierno de Xàbia se lleva a sus funcionarios de comida de Santa Rita en plena alerta naranja por intensas lluvias

A Santa Rita Casia se la invoca para resolver casos imposibles, causas perdidas. Es la patrona de los funcionarios. El equipo de gobierno de Xàbia (el tripartito de PP, CpJ y Vox) quiere que los funcionarios hagan piña. Se los ha llevado hoy viernes de comida de Santa Rita. A los que se han apuntado (más de un centenar de una plantilla de 380 trabajadores municipales), la alcaldesa, Rosa Cardona, les ha dado bula para salir del trabajo a las 12.30. La comida es en el riurau d'Arnauda. Los funcionarios pagan un tique de 5 euros y hay paella, "picadeta" y bebida.

Hasta aquí todo perfecto. Pero el día es de chaparrón en la Marina Alta. Además, esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el riesgo por lluvias en el litoral norte de Alicante. Pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Y ya se sabe por experiencia que estas alertas no hay que menospreciarlas.

El anuncio de alerta naranja que ha difundido el Ayuntamiento de Xàbia / Levante-EMV

El propio ayuntamiento xabienc ha publicado de buena mañana en sus redes que se declaraba alerta naranja "por riesgo de lluvias intensas en Xàbia hasta las 17.59 horas". Ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones y "eviten desplazamientos innecesarios". Además, a mediodía la alcaldesa ha convocado al Cecopal para tenerlo todo listo ante cualquier emergencia.

Lo que se da no se quita

Sin embargo, la francachela con los funcionarios ha seguido en pie. De hecho, ha habido comida en el riurau d'Arnauda. Allí están bajo techo. El gobierno local quería recuperar esta tradición de la comida de Santa Rita, que en los últimos años no se había celebrado. Quiere hacer equipo. Pero el día no está para bajar la guardia e irse de jarana. El tripartito no ha suspendido la fiesta. Seguro que ha pensado en aquello de "Santa Rita Rita, lo que se da ya no se quita" y que el chaparrón no les iba a privar de la cuchipanda.