Realizan una intensa tala en lo alto de un cerro de Benissa con vista al Penyal

Ha sido una tala «cerril», pero en el sentido quevedesco de la «batalla nabal», de nabos, de «El Buscón». Cerril al llevarse a cabo en lo alto de un escarpado cerro de la partida de Pedramala de Benissa. La tala y el desbroce se han efectuado a conciencia. Pedramala se ha convertido en los últimos años en la milla de oro de los chalés de lujo (una milla de tantas, ya que en la Marina Alta toda la costa urbanizable y más los acantilados y montículos valen un potosí). Sí, parece un oxímoron: Pedrama y oro.

Troncos de pinos talados en estos terrenos de Pedramala / A. P. F.

El topónimo alude a que, cuando la comarca vivía de la agricultura, estos terrenos ásperos y abruptos eran una ruina. Pero hoy, en la era de los millonarios chalés de lujo, las laderas encaradas al mar y que dominan todo el trecho entre el Cap d’Or de Moraira y el Penyal d’Ifac de Calp valen una fortuna.

Esta intensa tala, eso sí, no es el primer paso para llenar de grúas y obras este montículo. Fuentes municipales han aclarado que estos terrenos no están declarados zona verde, pero que tampoco se ha aprobado un plan urbanístico. No hay chalés a la vista. Bueno, sí, unos cuantos, ladera abajo. En lo alto de este cerro, de momento, no se va a construir.

Pintadas aparecidas en carteles de la zona. La tala no se ha efectuado para construir chalés. / A. P. F.

Riesgo de incendio

También han precisado que el departamento de Medio Ambiente requirió a los propietarios para que clarearan la maraña de pinos (algunos afectados por la plaga del «Tomicus») que había en lo alto de este cerro. Existía riesgo de incendio. El desbroce ha sido contundente. Los pinos que se han dejado están muy espaciados. Y no ha quedado cubierta arbustiva. Entre la maraña de vegetación y los suelos ralos, había un término medio.

El montículo donde se han llevado a cabo la tala y el desbroce / A. P. F.

Algunos vecinos han efectuado pintadas en señales en las que denuncian que esta cima sucumba a la construcción. No van por ahí los tiros. No hay ningún proyecto urbanístico aprobado.