Marcha en Orba contra el genocidio en Gaza

Un grito desgarrador por la paz. Orba vivió ayer una sobrecogedora marcha ciudadana de repulsa al genocidio en Gaza y a las violaciones de los derechos humanos que están cometiendo el gobierno y el ejército de Israel.

La marcha realizada por las calles de Orba / Levante-EMV

La marcha, convocada por el Moviment per la Pau de la Marina Alta, el Moviment per Palestina de Xàbia y el grupo Somos Handala, reunió a más de cien personas. Recorrieron las calles de Orba portando banderas palestinas y muñecos envueltos en sábanas blancas a modo de mortaja (una denuncia clara a la muerte de 16.000 menores). Los participantes llegaron a la plaza de la Iglesia y colocaron en el suelo una bandera palestina sobre la que depositaron los "cuerpos". También colocaron los nombres de las empresas que apoyan a Israel. Luego, leyeron un manifiesto. Exigieron que cese ya una barbarie que se ha cobrado la vida de más de 60.000 civiles. La protesta se convocó bajo el lema "No en mi nombre". El manifiesto pedía que se aislara totalmente a Israel.

El emotivo acto por la paz / Levante-EMV

Los participantes guardaron un minuto de silencio. A continuación, el coro local Cantemus interpretó la canción "Signore delle Cime". Luego todos cantaron "Libre Palestina", la canción de origen danés que se ha convertido en un himno de la lucha del pueblo palestino y de su derecho a vivir en paz en su territorio y en sus casas.