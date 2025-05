La Marina Alta toca el cel de Mallorca

Els més de 2000 anys de connexió marítima entre el port de Dénia i el de Palma, a més de la repoblació de la Marina per Mallorquins després de l’expulsió dels moriscos al segle XVII, fan que els dos territoris senten una proximitat que es veu palesa en l’agermanament de tants pobles i les constants visites culturals. La germanor entre els Al·lots de Llevant i la Muixeranga de la Marina Alta és una prova més d’aquesta vinculació històrica.

La Muixeranga de la Marina Alta ha participat a les Fires i Festes de Manacor, junt als Castellers de Mallorca, amb seu a Palma, i la colla Castellera local, els Al·lots de Llevant amb els que comparteixen colors i una relació molt propera, ja que van estar presents al Festacarrer d’Ondara del 2018, on la colla de la Marina va realitzar la seua primera Muixeranga de cinc alçades, l’Alta de Cinc.

La Muixeranga de la Marina Alta / Josep Perelló

Aquesta diada castellera té una tradició de 30 anys, entre les dues colles de l’illa i on per primera vegada participava una Muixeranga. Per a la cita, els de la Marina Alta han desplaçat uns 90 membres fins a la segona ciutat de Mallorca. La jornada va començar amb una torreta a les portes de l’Ajuntament manacorí, després es dirigiren en passacarrer fins a la plaça de Sa Bassa, on van desplegar una actuació de màxims, fent per primera vegada a plaça La Canya, una muixeranga de cinc alçades creada per la Nova Muixeranga d’Algemesí el 2003.

També van captivar les mirades amb la Sénia, que va generar un gran interès del públic per el moviment de la figura, un dinamisme al que no tenen acostumades les actuacions castelleres, i finalment van realitzar l’actuació més esperada, l’Alta de Cinc, aquella primera muixeranga de cinc alçades que va realitzar la colla de la Marina Alta el 2018 a Ondara amb la pinya dels Al·lots de Llevant, aquesta vegada s’ha repetit a Manacor. Per acabar, les tres colles realitzaren pilars de comiat i celebraren la diada històrica que acabaven de realitzar.

La magnífica actuació de la Muixeranga de la Marina Alta / Josep Perelló

Aquesta actuació ha igualat en complexitat a la millor actuació realitzada per la Muixeranga de la Marina Alta, que es va fer el passat 10 de maig a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, però incorporant la estrena de la Canya, així que la consideren la millor actuació feta per la colla verda fins ara.

Un dia històric

Per als Al·lots també va ser un dia històric, ja que feia 6 anys que no feien una actuació amb aquest registre, 4de7, 4de7 amb agulla, 3de7 i vano de 5. El bon moment de les dues colles verdes, ha fet també, que es tornen a donar cita per al proper any a la Marina Alta, on pretenen continuar aquesta relació d’èxits compartits.

La Colla Verda ha agraït el patrocini de la Fundació Balearia, que ha facilitat sempre els desplaçaments de les colles entre Dénia i Palma.