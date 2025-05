Enriquidor intercanvi de l'alumnat de l'IES Antoni Llidó de Xàbia i els estudiants del Collège Robespierre de Dunkerque

Un grup d'alumnes de 2n d’ESO de l’IES Antoni Llidó de Xàbia ha participat recentment en un enriquidor intercanvi escolar en el marc del programa Erasmus+, que ha permès establir vincles amb estudiants del Collège Robespierre de Dunkerque a França i promoure l’aprenentatge intercultural.

La primera estada va tindre lloc a Dunkerque el mes de març, i va estar centrada en el desenvolupament de competències lingüístiques, digitals i socials a través d’activitats col·laboratives amb alumnat del Collège Robespiere. Tot i que durant l’intercanvi els estudiants han compartit classes, tallers, visites culturals i projectes comuns, afavorint així la pràctica de llengües i el coneixement d’altres realitats educatives i culturals, l’activitat a destacar va ser la visita del futbolista xabiero Adrià Ortolà que juga amb l’equip de la ciutat USL Dunkerque.

La visita a l'Ajuntament de Xàbia / Levante-EMV

Gran acollida a Xàbia

Este mes de maig ha tingut lloc la segona estada a Xàbia. Els vincles amb l’alumnat del Collège Robespierre es van enfortir més si cap i es va seguir treballant sobre el projecte de medi ambient encetat a Dunkerque. L’equip de professores franceses van destacar no només la importància i adequació de les activitats realitzades, com ara la visita a la planta desalinizadora de l'empresa pública Amjasa, a la llotja de Xàbia o al Bioparc de València, entre d’altres, sinò l’alegria i l’acollida que van trobar en la gent de Xàbia.

L'excursió al Bioparc de València / Levante-EMV

Ha estat una experiència molt enriquidora tant per a l’alumnat com per al professorat. Més enllà de l’intercanvi lingüístic, ha suposat una oportunitat de creixement personal i d’obertura de mires.

Aquest projecte Erasmus+ forma part del compromís del centre amb una educació global i inclusiva, i contribueix a fomentar valors com la solidaritat, el respecte per la diversitat i la cooperació europea.