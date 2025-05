Benissa insta al Consell a comprar y proteger su costa virgen amenazada por un proyecto urbanístico de lujo

El Tossal de l'Asprar de Benissa (también se conoce como "Patmore", el apellido de la familia británica de rancio abolengo que compró hace décadas estos terrenos) es la joya de la corona. Su protección podría estar un poco más cerca. El pleno de este martes aprobó por unanimidad la moción presentada por Compromís y Cibe para preservar el paisaje y el territorio del municipio. El acuerdo incluía medidas concretas. Benissa insta a la Generalitat Valenciana a iniciar los trámites para comprar y hacer pública la costa virgen del Tossal de l'Asprar.

El paraje está sujeto a presión urbanística. La promotora Benissa Nature pidió primero licencia para construir un hotel de lujo de tres alturas y 76 habitaciones y nueve villas en los 55.000 metros cuadrados de este tramo litoral. Luego, tras suspender el ayuntamiento licencias, cambió el proyecto por otro más agresivo: siete bloques de 85 apartamentos de alquiler turístico y seis adosados.

La moción concitó tras algunos matices el consenso de todos los grupos. Votaron a favor, además de los grupos que la llevaron al pleno, el PP, Reniciem y el PSOE. Es un paso importante para blindar los parajes de valor natural, ecológico y paisajístico que pueden sucumbir a la construcción.

Compromís y Cibe insistieron en que la moción planteaba "una visión integradora del territorio de Benissa como un bien colectivo a lo largo del tiempo". Advirtieron que hay que cambiar el paradigma y dejar ya atrás la concepción puramente urbanística de interpretar el término municipal como "un espacio vacío para la rentabilidad especulativa". Subrayaron los valores históricos, agrícolas y paisajísticos de Benissa y avisaron de "la amenaza de las grandes infraestructuras urbanísticas, energéticas o logísticas".

El Tossal de l'Asprar es clave. Estos dos grupos defienden que sel plan urbanístico Patmore Resort está caducado y el ayuntamiento no tiene que abonar indemnizaciones a la promotora. Recalcan que un territorio de tanto valor estratégico (daría continuidad, además, al paseo ecológico litoral de Benissa, una iniciativa pionera y valiente de preservación de la primera línea de costa) "no puede depender de voluntades privadas ni decisiones coyunturales".

"No hay obligación de indemnizar"

La portavoz de Compromís, Mari Carme Ronda, ha precisado que su partido ha llevado a cabo "una labor rigurosa y constante para aportar un informe jurídico sólido que deja claro que el proyecto Patmore está caducado y no comporta ninguna obligación de indemnizar. Es descorazonador que el gobierno local no hay querido estudiarlo. No obstante, seguiremos defendiente el territorio y esperamos que el ayuntamiento esté a la altura y traslade formalmente a la Generalitat la necesidad de hacerse cargo de este suelo para garantizar su protección definitiva".

Mientras, Isidor Mollà, de Cibe, destacó el consenso de todos los grupos: "Proteger el Tossal de l'Asprar es esencial si queremos conservar una de las últimas zonas verdes que todavía quedan en nuestra costa. Estamos hablando de una joya ambiental y paisajística. La unanimidad refuerza la defensa de un espacio clave para el futuro de nuestro territorio".

El acuerdo compromete a Benissa a "rechazar explícitamente cualquier proyecto de megainfraestructura que implique degradación irreversible del paisaje y el territorio". El pleno insta a la Generalitat a adquirir el Tossal de l'Asprar. También apuesta por impulsar una estrategia municipal de protección del paisaje.