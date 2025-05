Paula Argudo y Elia Lull, nuevas falleras mayores de Dénia: "Vamos a hacer un gran equipo"

Dénia ya tiene nuevas Falleras Mayores. "Y vamos a hacer un gran equipo", han coincidido Paula Argudo y Elia Lull. Las dos se han declarado también "supercontentas" y "muy emocionadas". Han recibido la llamada del alcalde, Vicent Grimalt, y todo ha sido un derroche de alegría. "Estamos supercontentas", han afirmado casi al alimón, y también han coincidido en que estaban en "estado de shock". Tienen conexión. Sin duda. Y las dos también han recalcado que las Falleras Mayores van a una con su corte de honor. "Les he dicho a mis compañeras que no quiero que sientan en ningún momento que aquí una es más que las otras. Somos todas iguales y no nos vamos a separar en todas las Falllas", ha afirmado Elia, una niña de 11 años que es puro desparpajo y que demuestra una desenvultura impropia para su edad.

Paula y Elia hacen piña con sus cortes de honor / A. P. F.

Paula Argudo haa revelado que, de niña, le dijo a sus padres que tras tomar la comunión quería ser fallera. Y así fue. Sus padres la apuntaron a la falla de les Roques. Ella tenía entonces 8 años. Es maestra de infantil, pero ahora está trabajando en un negocio familiar de hostelería. "¿Mi momento preferido de las Fallas? Creo que la 'crida' es espectacular. Nada más de pensarlo "m'aborrone" (los pelos de punta)". Ha dicho que cuando ha recibido la llamada del alcalde estaba con sus padres, su hermano, su pareja y el presidente de les Roques del pasado año. "Quería que fuera un momento muy íntimo". "Estoy segura de que compartir las Fallas con Elia va a ser inolvidable".

Las Falleras Mayores con el presidente de la junta local, Cristian Pellicer / A. P. F.

Elia, de 11 años y de la falla Baix la Mar, ha respondido a la llamada del alcalde con un "gràcies, Vicent". Es una niña listísima. "Soy fallera desde antes de nacer. Vengo de una familia con muchísima tradición fallera. Cuando han llamado a Paula, antes de que dijera su nombre ya sabía que era ella. La he reconocido por los gritos que daba. Y estoy contentísima de poder compartir las próximas Fallas con ella". Elia ha dicho que le gustan las Fallas de principio a fin. Al insistirle en que destacara dos actos, ha elegido la ofrenda y la "plantà". "Pero me gusta todo", ha insistido.

Elia charla con sus compañeras / A. P. F.

La fiesta, también en Beniarbeig

Y una curiosidad: las dos nuevas Falleras Mayores tienen familia en Beniarbeig. "Y allí también vamos a llevar la fiesta", han afirmado.

El nuevo presidente de la junta local fallera, Cristian Pellicer, ha debutado en este acto tan bonito. Ha demostrado mucha complicidad con las nuevas Falleras Mayores.