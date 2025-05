L'escola Port de Xàbia estrena el documental "De boca en boca", un homenatge viu al llegat gastronòmic

Aquest documental del col·legi Port de Xàbia és el resultat d’una de les propostes més transformadores del projecte ACORD, que va nàixer amb l’objectiu de demostrar com la tradició pot ser una eina poderosa per promoure la salut i la sostenibilitat. Així doncs, durant dos cursos escolars, l’alumnat del centre ha dut a terme una investigació viva per recuperar i preservar receptes tradicionals en risc de desaparició.

A través d’entrevistes a les seues famílies -especialment als iaios i iaies-, han recopilat plats de temporada, de reaprofitament o d’origen humil, però amb un gran valor nutricional, emocional i cultural.

L'anunci de l'estrena del documental / Levante-EMV

Amb el suport del fotògraf i especialista en llenguatge audiovisual Jake Abbott, es van enregistrar aquestes videoreceptes en jornades de cuina plenes de sabor, records i aprenentatges compartits.

El resultat és un treball col·lectiu que connecta generacions i posa en valor el patrimoni gastronòmic de la nostra comunitat.

Un viatge amb música

L’estrena serà també una ocasió per reconéixer el suport de les empreses locals de proximitat, del Grup Balmis d’Investigació de la Universitat d’Alacant, vinculat a la Càtedra Carmencita, que ens ha guiat i acompanyat en la investigació del nostre projecte, i de les persones que han posat música a aquest viatge: La Romàntica del Saladar, formació musical de Xàbia dedicada a recuperar el nostre patrimoni sonor, i David Cervera, músic i investigador de l’imaginari popular, que ens han cedit cançons per a la banda sonora… i per ballar a taula parada.

Aquesta escola convida a gaudir d’aquest esdeveniment comunitari (l'estrena serà el diumenge 8 de juny a les 12 hores al cine Jayan) per celebrar el poder de la tradició, el vincle entre generacions i la bellesa de transmetre el llegat culinari… de boca en boca.