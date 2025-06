“Casa Meua”: la cocina de Ca Pepa Teresa de Dénia, la “iaia” y el prodigio de la infancia

Un sabor que evoca un nítido recuerdo. Es más que memoria. Es revivir, experimentar un éxtasis sensorial. Desde que leí “En busca del tiempo perdido”, siempre soñé con hallar mi propia “magdalena de Proust”. Deseé sentir lo que siente el protagonista al saborear una magdalena recién horneada mojada en te. Le invade “un placer delicioso” que lo transporta a la mítica infancia.

La infancia…

“Hi ha arbres que mai cauen si sempre els recordes

com aquell garrofer ara asclat,

vençut,

on germinen ombrívols els bolets de l’enyorança,

on el iaio tenia el parany

i jo espiava, de lluny,

a la iaia pastant coques

a la mare estenent roba

i al pare sembrant alficossos

mentre les xitxarres cantaven llum

i tot era llavor

i massa mare

encara”

(“Bolet de garrofer”, poema de “El Roig humit de les cireres”)

La infancia…

Y entrábamos como un torbellino a la casa de “l’àvia”, de la “iaia”. La mía “pastava coques” y “feia becades de llata / al desllunat de gesmiler” (poema “Tornem al batedor”). Y la besaba y respiraba su dulce olor a albahaca y jazmín. El verano y sus tardes eternas de juegos y sueños.

"Les coques" de Pepa Teresa, mi magdalena de Proust / E. Ferrer Devesa

Estas “coques” de masa crujiente y esponjosa, de “massa madre”, “les coques de Pepa Teresa” son mi magdalena de Proust. Su sabor desata el prodigio: aviva la intensa y mágica infancia de una niña de la Marina.

Todo, “les xulles”, la ensaladilla de la “iaia”, “els bunyols de bacallà”, el escabeche de bonito, la gambeta roja de Dénia…, está buenísimo. Es sabroso y memorable. Y digo bien, memorable, que esto va de vívida memoria. Los platos de Pepa Teresa, la “iaia” de Federico Cervera y la “besàvia” de Diana y Frederic, son también los de las abuelas de todos los que estuvimos en esta espléndida cena de “Casa Meua” en Ca Pepa Teresa, en este bellísimo restaurante de paredes de piedra y arcos de medio punto de la calle Loreto de Dénia.

Federico afirma que “Casa Meua” ensalza la gran gastronomía familiar de la Marina Alta. Diana confiesa que es “un día muy especial” y que está feliz de hacer “comboi”. Y recuerda la delicadeza y el amor al cocinar de su abuela Rosa y de su bisabuela Pepa Teresa. Esas mujeres siguen en la familia a través de las historias y las recetas. Y ¡qué recetas! Me alucina la generosidad de la familia Cervera. Comparten este legado, este extraordinario mundo de sabores familiares, con todos nosotros.

Embutidos, pan de pueblo y la ensaladilla de la "iaia" / E. Ferrer Devesa

Volver a casa

Al saborear estos platos, todos entrecerramos los ojos y volvemos a la infancia. ¡Qué regalo! Y así, por ensalmo y al paladear estas buenísimas “coques”, me veo recostada en el regazo de un pino, arrullada por el cricrí de las cigarras, leyendo “Matèria de Bretanya” (“i caminàvem alegres sense saber per què i sense posar esment en altra cosa que no fos viure la vida”) y deseando volver a casa para ir corriendo a abrazar a mi abuela.

Y esto es “Casa Meua”. Larga vida a esta maravilloso ciclo de Els Magazinos (la familia Cervera) y cerveza Turia.