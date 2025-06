Esto pasa en la única playa balizada de Xàbia: una zódiac se abre paso entre bañistas

Insólito y peligroso. Una zódiac irrumpió el domingo en la zona de baño de la playa de la Grava de Xàbia. La embarcación se abrió paso entre los bañistas (ya numerosos) y llegó hasta la orilla. No se puede desembarcar así como así. Que una barca a motor se meta en las zonas acotadas de baño es un riesgo. Queda comprometida la seguridad de los bañistas.

Y, a día de hoy, esa playa a cuya orilla llegó la zódiac es la única de Xàbia que está balizada. Y lo está porque es también playa de invierno. Durante todo el año hay vecinos que se zambullen.

En el resto del litoral no hay ni una boya. Nada. El ayuntamiento se ha dormido en los laureles. No hay balizas y tampoco se ha contratado todavía a la empresa especializada que debe colocarlas. No es un trabajo de un día. Xàbia cuenta con un extenso litoral. También hay que balizar la entrada a las cuevas litorales para evitar que se cuelen motos acuáticas y embarcaciones a motor (está prohibido).

La zódiac llegó a la mismísima orilla / Levante-EMV

El verano se echa encima. Las playas y calas ya registran una notable afluencia de bañistas. Sin embargo, la zona de baño no está acotada. Hay puntos del litoral en los que la seguridad de los bañistas puede estar especialmente comprometida. Uno de ellos es la playa familiar del Arenal. En su extremo norte está la bocana del canal de la Fontana. Entran y salen embarcaciones y motos de agua. Es imprescindible marcar bien el rumbo que estas embarcaciones a motor deben seguir. Ya ha ocurrido otros veranos que alguna barca de recreo sufriera una avería y quedara a la deriva. El oleaje la empujó hacia la playa. Ahora el riesgo es que algún navegante se despiste y se meta en las aguas donde nadan y chapotean los bañistas.

También pueden darse situaciones de riesgo en las calas y en los "freus" (pasos estrechos entre la costa y los islotes) del Portitxol y l'Illa del Descobridor (Ambolo). En el mar, también hay atropellos.

A contrarreloj

El día marcado para abrir las ofertas de las empresas que optan a balizar el litoral de Xàbia (el contrato se está tramitando por procedimiento de urgencia) era ayer. Comienza la cuenta atrás. Pero, por mucho que se corra, se llega tarde. Las playas y calas ya están los fines de semana repletas de bañistas. La actividad náutica también va a todo trapo. Solo hay boyas de señalización, esenciales para garantizar la seguridad de los nadadores, en una playa, la de la Grava, y pasa lo que pasa.