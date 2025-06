Dos pegolins composen una cançó per contar la història de Manuel Ginestar a Mauthausen

Amb motiu del 80 aniversari de l’alliberament del camp de concentració nazi de Mauthausen, el cantant valencià Jaume Ginestar presenta un colpidor videoclip que ret homenatge a la memòria de les víctimes i, en especial, a la del seu avantpassat Manuel Ginestar, supervivent d’aquest camp d’extermini.

La cançó, escrita i interpretada pel mateix Jaume, relata la història real de Manuel, veí de Benimeli que va ser deportat a Mauthausen durant la Segona Guerra Mundial. Va romandre-hi durant quatre anys, patint condicions inhumanes, però va aconseguir sobreviure. No obstant això, el dolor més gran fou no poder retrobar-se mai amb la seua família, una absència que va marcar tota la seua vida i que ha inspirat aquesta producció artística plena de sensibilitat i compromís històric.

La música ha estat càrrec del guitarrista Enric Moll Ginestar, amb una producció senzilla i una harmonia que busca transmetre la incertesa, la tristesa i l’enyorança, però també l’esperança.

La placa de record de Manuel Ginestar / Levante-EMV

El videoclip ha estat dirigit per Helga Ambak, que ha sabut captar amb una gran delicadesa i força visual el dramatisme de la història. Amb una posada en escena carregada de simbolisme, l’obra acompanya la melodia amb imatges evocadores que transmeten la duresa de l’exili i la resistència de la memòria.

Jaume Ginestar és un cantautor i professor de Turisme a l’IES Maria Ibars de Dénia. Va ser cantant durant vint anys del duo musical Diamonds, destacant-se en el panorama musical de la Marina Alta, i també va formar part, durant un any, de l’orquestra Samoa. Després de la seva etapa amb aquests grups, va centrar-se en la seva carrera en solitari i en la docència. L’any 2015 va presentar el disc ‘10 Poemes de Penyamar’, una recopilació de poemes de l’escriptora Maria Ibars als quals va posar música en estils diversos com bolero, pop-rock i swing. Aquest projecte va ser un homenatge a l’autora i va formar part de les activitats del cinquantenari de la seva mort. Ginestar també va dur a terme una fira per instituts de la comarca per difondre l’obra d’Ibars, amb el suport de la Macma.

Per la seua part, Enric Moll és un músic inquiet que els últims anys ha estat en diferents projectes musicals com a guitarrista, baixista i cantant. Actualment està de gira amb els grups Pep de la Tona (de Josep Nadal) i Abril, i també en el grup de versions El Malecón.

Els "5 de Pego"

La música i la memòria estan arrelades a este poble. La Gossa Sorda va crear el tema "3 de Pego" en record dels veïns assassinats als camps d'extermini. Després es va saber que els represaliats van ser cinc. El grup Reacció va fer una adaptació de la cançó i ja la va titular "5 de Pego". El tema original va fer l'efecte d'una anellada. Va fer reviscolar la memòria.