Ana Guerra, Bombai, The Tyets y Malifeta: el gran abanico de conciertos de la Festa Major de Dénia

La Festa Major de Dénia es de mucho abanicarse. El 4 de julio se disparará el "prechupinazo". Es una novedad de este año y se aprovechará para repartir las camisetas a los quintos, unos 300. Al día siguiente, se lanzará el chupinazo y se desatará la fiesta. Ese sábado se correrá (quien se atreva) la única entrada de "bous" y se iniciarán los festejos de "bous a la mar".

Los cambios en los "bous" son agua pasada. Se dejan las cosas como estaban el pasado año, cuando se redujo a una las entradas y se eliminaron las sesiones de mediodía. Esta Festa Major será la segunda con "bous a la mar" solo de tarde. A mediodía, el sol cae a plomo. El público y los astados estaban expuestos a la ardiente canícula. Hace dos años murió un toro ahogado y del sofocón.

La Festa Major es de abanicarse. Aprieta el calor. Y de ahí que el programa de fiestas sea este año de lo más refrescante. Consiste en un práctico abanico. Las fiestas buscan la brisa y la sombra.

El concejal de Fiestas, Raúl García de la Reina, ha desvelado hoy que "la gran apuesta" de esta edición es volver a los conciertos de artistas y grupos con tirón. Hay cuatro conciertos que arrastran a mucho público. "Dos son de bandas que cantan en valenciano y los otros dos de artistas conocidos en toda España", ha dicho el edil, que ha explicado que recuperar actuaciones de artistas con cartel (y caché) es una petición de los vecinos.

Todas las actuaciones son gratis. La concejalía ha logrado contratar a artistas con caché y no gastarse más dinero. El presupuesto de la Festa Major es el mismo que el del pasado año: unos 300.000 euros.

El sábado 12 de julio actuará la cantante Ana Guerra. Llegará directa de la final del programa televisivo "Tu cara me suena" (es una de las concursantes). Del universo catódico, a la calle La Vía de Dénia. La cantante canaria, que saltó a la fama al participar en "Operación Triunfo", mueve a una legión de fans.

Dos días antes, el público habrá cantado el pegadizo "Solo si es contigo", de Bombai. Este grupo de pop, reggae y rock está en la cresta de la ola (son muy surferos). Llenará la calle La Vía.

Mientras, Malifeta (de Arnau, integrante de Zoo, y Mireia, de Pupil.les) actuará el lunes 7 de julio en la Glorieta del País Valencià. Al día siguiente, en ese mismo escenario, The Tyets, una de la bandas de moda, pondrá a Dénia a bailar. Este concierto será antes del correfoc.

Felah Mengus, banda con músicos de Dénia, las orquestas Platino y La Pato, el musical Hollywood, un tributo a Camilo Sexto, el gran concierto de la Agrupación Artistica Musical de Dénia (estrenarán "El Olimpo de los Dioses") y las discomóviles completan la programación musical.

El castillo de fuegos artificiales se disparará en el puerto

Hay más novedades. El castillo de fuegos artificiales de fin de fiesta, que se disparará el domingo 13 de julio, se traslada de Torrecremada a la zona portuaria. El reflejo de la pirotecnia en el mar redobla los efectos de luz.

Además, la "cocà" de los mayores se realizará en la explanada del aparcamiento de la estación del tren. Se controlará el reparto de coques y se limitará el aforo. En los últimos años, se colaba gente y estropeaba una fiesta que es para los vecinos y vecinas de más edad. El concejal ha revelado que el problema de los gorrones llegó al extremo de tener que llamar a la policía local.

El concejal de Fiestas no ha eludido la pregunta sobre la petición de Pacma de suprimir los "bous a la mar". Ha dicho que su opinión sobre los festejos taurinos es conocida: no es partidario de estos espectáculos. "Pero no puedo ir en contra de mi equipo de gobierno", ha advertido. La decisión de reducir las entradas y sesiones (eliminar las de mediodía) ya significó el pasado año un cambio importante.