Dénia celebra el 13 i 14 de juny les Jornades Europees d’Arqueologia

Dénia se suma, per tercer any consecutiu, a les Jornades Europees d’Arqueologia (JEA), una iniciativa que té com a propòsit principal acostar l’arqueologia a la ciutadania des de diferents perspectives, donar visibilitat a tots els aspectes vinculats al patrimoni arqueològic i promoure la participació activa de la societat en la seua conservació i difusió.

Amb esta finalitat, s’oferixen diverses activitats i iniciatives al públic per tal de fomentar una cultura arqueològica responsable i un major coneixement del patrimoni arqueològic.

Les JEA van sorgir a França a 2019 i a hores d’ara ja són 32 els països europeus adherits a la proposta, segons informació del Ministeri de Cultura, que coordina les jornades a Espanya amb la col·laboració de les Comunitats Autònomes.

Enguany, l’Àrea d’Arqueologia i Museus de l’Ajuntament de Dénia ha organitzat dos activitats al voltant de l’era prehistòrica i les seues empremtes a la Marina Alta.

El divendres 13, la doctora en Geografia i Història i professora de la Universitat de València Paula Jardón Giner impartirà la conferència “Les dones a la prehistòria”, a les 19.30 hores, a la Biblioteca Municipal.

La igualtat com a fita de les nostres societats ens fa preguntar-nos quan van sorgir les desigualtats entre homes i dones i també com era la seua vida quotidiana en la prehistòria.

Amb una nova mirada i ajudant-nos dels resultats de la investigació amb tècniques noves, descobrirem aspectes insospitats de les dones en este període històric.

L’endemà, dissabte 14, l’historiador Jaume Sau oferirà la conferència a l’aire lliure “La Catxupa. Un imperi d’art llevantí”, a les 10 hores del matí. El punt de trobada dels participants és la Venta de Parra (CN 332, km. 187,5).

Santuari de l'art neolític

La cova de la Catxupa és un abric del Neolític, amb 6.000 anys d’antiguitat, amb representacions molt detallades d’arquers i caçadors, junt a cabres i cérvols. Descobertes el 1990, formen part de l’art rupestre llevantí, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1998.

Esta visita té les places limitades a un màxim de 25 persones. Les persones interessades han de fer una inscripció prèvia al telèfon 96 642 02 60, de dilluns a diumenge, entre les 10 i les 13 hores. La dificultat de la visita és alta.