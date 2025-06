"Un mar de benestar": activitats gratuïtes a Dénia perquè els majors gaudisquen de la platja

“Un mar de benestar per a totes i tots” és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Benestar Social i la Regidoria del Major de Dénia, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública, que es posa en marxa este estiu amb l’objectiu que les persones majors puguen gaudir de la platja i la mar.

Es tracta d’un programa pilot que es desenvoluparà, del 30 de juny al 29 d’agost, en les platges adaptades de Marineta Cassiana i Marines (Voramar). Les persones majors inscrites podran anar a la platja, traslladades en una furgoneta, i disfrutar de passejos per la vora de la mar, gimnàstica activa, jocs i tallers adaptats i fer un bany. Tot, acompanyat per monitors que els atendran en les seues necessitats i particularitats.

Algunes d’estes activitats les podran compartir amb els xiquets i xiquetes que participen en les activitats d’estiu que organitza Benestar Social en les platges, fomentant així les actuacions intergeneracionals que promocionen els Consells de la Infància i Adolescència i el de Majors.

La presentació de les activitats / Levante-EMV

Diàriament, es realitzaran dos desplaçaments, amb capacitat per a traslladar 7 persones majors cadascun: un a les 10 hores, amb tornada a les 12 hores; i l’altre a les 10.30 hores amb tornada a les 12.30 hores. S’establiran, segons ha explicat Marta Gascó, regidora del Major, dos o tres punts de recollida de participants per la ciutat.

El termini d’inscripció per a “Un mar de benestar per a totes i tots” és del 10 al 20 de juny de 2025. Les persones interessades han d’acudir al Centre Social, de 10 a 13 hores, on ompliran un qüestionari de salut que permetrà valorar quines són aptes per a realitzar l’activitat. La Regidoria del Major remetrà els formularis emplenats al Centre de Salut perquè els professionals realitzen esta valoració i determinen quines de les persones sol·licitants hi poden participar. Després, es conformaran els grups.

La lluita contra la soledat no desitjada

Com ha assenyalat Gascó, qui ha presentat la iniciativa amb la regidora de Benestar Social, Melani Ivars, i el regidor de Salut Pública, Rafa Carrió, el programa encaixa bé dins dels plans municipals en marxa, incloent-hi el de soledat no desitjada que du a terme la Regidoria del Major.

El regidor Rafa Carrió ha abundat en esta idea i en els beneficis de l’activitat, “que no és sols una proposta d’oci”, sinó que té beneficis per a la salut (exposició moderada al sol que aporta vitamina D; exercici físic i la disminució de l’estrés, per exemple), l’estat emocional i la lluita contra l’aïllament social.