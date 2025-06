Benitatxell ‘Tasta l’estiu’ amb vins de proximitat per a connectar amb el territori

Este estiu, el Poble Nou de Benitatxell ofereix nombroses propostes turístiques per a connectar amb la natura i practicar un turisme respectuós amb la gent local. Junt amb el cicle de meditacions ‘Respira l’estiu’ que ja va anunciar l’Ajuntament, el departament de Turisme proposa ara ‘Tasta l’estiu’, un cicle de quatre tasts de vins, un per cada mes de l’estiu, per a reivindicar el territori, donar a conèixer el producte de proximitat i recolzar als agricultors de la comarca que mantenen viva tradició del treball del raïm.

Cates en un paisatge que respira moscatell / Levante-EMV

Els tasts seran dijous, a les 20.30h, a la plaça de l’Església (excepte el de BioMoscatell). El cicle s’iniciarà amb el tast de la bodega Montesanco de Teulada el dijous 26 de juny, i seguirà el 17 de juliol amb el de la Finca Mont Roig (Pedreguer) i el 21 d’agost amb el de Manu Guardiola (Xaló). Tancarà el cicle el dissabte 27 de setembre, a les 10:00h, l’associació local BioMoscatell, qui a banda d’oferir un tast dels seus productes farà una visita a un bancal de vinyes del municipi per a mostrar els abancalaments i paisatges típics del poble.

Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina Inscribirme ( https://www.inscribirme.com/o/ajuntament-del-poble-nou-de-benitatxell ). Les places són limitades. Per a més informació es pot contactar amb Turisme Benitatxell a través del correu turisme@elpoblenoudebenitatxell.com o del telèfon 96 649 33 46.

El cartell de les cates / Levante-EMV

‘Tasta l’estiu’, junt amb el cicle de meditacions ‘Respira l’estiu’, és la continuïtat de la campanya ‘Turisme per a respirar. Medita-ho ací’, la qual aposta per un turisme diferent, respectuós amb l’entorn, les tradicions i el mode de viure dels poblers i les pobleres.

Lluny de les massificacions

“Este recurs no sols busca fomentar un turisme diferent, lluny de massificacions i en connexió amb la natura, sinó que a més totes les activitats que s’emmarquen en esta proposta van unides a un component ètic, molt necessari d’introduir en l'actual turisme. Es busca no sols el benestar personal sinó també el del lloc que es visita, protegint el patrimoni cultural i natural del destí i respectant la forma de vida pròpia de la població local, tenint en consideració la seua llengua, tradicions, costums o forma de vida tranquil·la”, ha explicat el regidor de Turisme, Víctor Bisquert.