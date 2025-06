De la gamba roja a la algarroba, el diente de león o las habas: los productos humildes de la Marina Alta tienen mercado

La gamba roja es un productazo. Sin duda. Pero no hay que perder de vista los productos humildes, productos que tradicionalmente se usaban como forraje, como la algarroba (hoy considerada un superalimento), hierbas que crecen junto a los caminos o en los herbazales (el diente de león y la achicoria) o las habas que cultivan los vecinos de la Marina Alta en su rodal de huerta. "No podemos vender aquello que no estimamos", afirma el economista Jaume Mora, quien habla de las posibilidades culinarias de las "herbes megívoles", de la "garrofa" y de las "faves". Y las elaboraciones son increíbles. Cocina de vanguardia para sacar todo el sabor a los productos más modestos. Algunas de estas recetas son turrón a la piedra de algarroba, 'kimtxi' (verdura fermentada tradicional de Corea) de 'llicsó' (diente de león) y 'cama-roja' (achicoria), almendra marcona garrapiñada con 'massala' de algarroba y 'humus' de habas.

Bancalet es la marca que da valor al sistema agroalimentario de la Marina Alta. Jaume Mora ha ofrecido en el CdT Marina Alta de Dénia el "Taller Bancalet Hackejant l'Agroalimentació: innovació sense límits". Lo ha organizado la oficina de innovación y creatividad de Dénia. "El desafío no es el producto. Lo tenemos y es de calidad. Es reinventar la cadena de valor y llegar al mercado", planteó el experto.

Jaume Mora Pedrós es natural del Poble Nou de Benitatxell. Reside, no obstante, en el Reino Unido, donde ha conseguido que productos que elabora con algarroba su empresa lleguen a los supermercados. Conoce de sobra el potencial de los "humildes" productos de la Marina Alta. Defiende conciliar "lo que sabemos, es decir el conocimiento popular, y lo que dice la ciencia", y recuperar los productos no desde el romanticismo, sino desde la economía.

Hay que hacerse hueco en el mercado. Anima a perder el miedo a emprender. "Hay que abrazar el riesgo y lanzarse". Esa es su recomendación para las empresas. Y es un convencido de que siempre hay que ir de la mano de las universidades y el mundo científico.

"Dignificar la tierra"

Ahora mismo hay más de 80 empresas adheridas a la marca Bancalet. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, reconoce que es consciente de la complicada situación que atraviesa la agricultura. Aboga por "dignificar la tierra", recuperar productos y crear alianzas y sinergias a través de Bancalet.

El taller terminó dándole al diente (el de león es el "llicsó"). Despues de darle a la lengua, había que saborear las delicias creadas con algarroba. Este superalimento tiene mercado.