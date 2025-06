Los nuevos pisos del centro urbano de Xàbia se contagian del auge inflacionista: el más barato, a 280.500 euros

De la ceca a la (A)meca. La expresión se utiliza para subrayar que se va de un lado a otro, que no se para. La construcción en Xàbia vive ese frenesí. Va de la ceca a la meca. Se construyen chalés de lujo y fincas de apartamentos y pisos aquí y allá, en el Arenal, el puerto y el pueblo, en las afueras y en el "rovellet". Hay grúas por doquier. Incluso esas parcelas que parecían pelín gafadas, en las que las promociones no salían adelante, se desatascan ahora. Eso sí, de las primeras 64 viviendas sociales, hace meses que no se sabe mucho. La adjudicación debería estar al caer.

Ameca fue el nombre de una histórica ferretería de Xàbia (también venía material de construcción). Estaba en la avenida Arquitecto Urteaga, en pleno centro urbano. Cerró hace más de 20 años. Este gran almacén se ha ido deteriorando con el tiempo. Hoy es una ruina. Desde hace años había interés en demoler esa estructura y levantar pisos. Pero el proyecto estaba encallado.

El almacén de la antigua ferretería lleva años en estado de ruina / A. P. F.

Ahora la promotora Serestar, que en Xàbia ha levantado fincas de apartamentos en la avenida dels Furs y en la Vía Augusta (y lo ha vendido todo), prueba suerte con la vivienda residencial. Ha colgado en la ruina de Ameca un cartel en el que anuncia la construcción de 85 pisos de dos y tres dormitorios. La promoción contará con piscina y jardín comunitarios. Los pisos están ya a la venta.

Los más caros, a 359.500 euros

Un conocido portal inmobiliario detalla los precios de estas viviendas del centro urbano de Xàbia. Son pisos y no apartamentos. Pero los pisos cuyos compradores potenciales son las familias trabajadoras de clase media (ese es el perfil de la gente de este barrio) también están por las nubes. Se han contagiado de la escalada inflacionista en la vivienda que sufren este municipio y todo el litoral de la Marina Alta. Los más baratos, de dos dormitorios y 79 metros cuadrados, se venden por 280.500 euros. Los más caros, de tres dormitorios y 110 m2, alcanza los 359.500 euros. Hay que ahorrar mucho y gozar de solvencia para comprar obra nueva. Las familias que viven al día lo tienen crudo.

Esta promoción cerrará una "herida urbana" en Xàbia. Pasaban los años y el deterioro de esta ruina situada en pleno centro del pueblo iba a más. La parcela tiene un fuerte desnivel. Se halla justo en la transición entre el casco histórico y el barrio de Thiviers.