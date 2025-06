Belén Escrivá, de Dénia, serà una dels 70 xefs del món que participarà en la Setmana de la Gastronomia Sostenible

La cuina de la Marina Alta estarà present en la Setmana de la Gastronomia Sostenible que promou l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). La cuinera de Dénia Belén Escrivá ha estat seleccionada per a participar i confeccionar un menú que respecte la identitat de la cuina local fent ús de varietats autòctones, tècniques tradicionals i productes de proximitat. Col·laboradora habitual dels projectes de Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia per la UNESCO, és una dels 70 cuiners i cuineres joves seleccionats d’arreu del món. En el llistat figuren xefs de 28 països i només dos són espanyols.

La Setmana de la Gastronomia Sostenible és una iniciativa de l’Acció Mundial de la Joventut que se celebra per segona vegada. Els xefs seleccionats han de confeccionar un menú que s’ajuste a una sèrie de paràmetres i que se servirà entre el 16 i el 22 de juny.

Belén Escrivà, lligada al projecte del restaurant La Xerna del Mar de Dénia des de l’any 2021, inclourà en els entrants del menú el premiat dònut de gamba amb bleda, un plat mediterrani que combina tradició i modernitat. Els comensals podran triar entre un arròs bomba de verdures i una llandeta de peix de rebuig com a plat principal, dos propostes que reflecteixen, per un costat, la sensibilitat per la recuperació de varietats autòctones (en este cas, l’arròs bombó) i l’actualització d’un plat representatiu de la cuina d’aprofitament, l’altra. El bombó de carabassa i xocolate, una versió divertida i atractiva del popular pastís, arrodoneix el menú.

"Llavors locals, aliments locals"

El lema de la Setmana de la Gastronomia Sostenible, organitzada al voltant del Dia de la Gastronomia Sostenible, el 18 de juny, es convoca enguany amb el lema “Llavors locals, aliments locals” i amb el propòsit de promoure l’elaboració de plats que, a més d’estar bons, preserven les tradicions culinàries i promoguen l’agricultura sostenible.

Belén Escrivá ha participat en altres iniciatives nascudes al si d’esta filosofia que han estat impulsades dins dels projecte Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia de la UNESCO. El restaurant La Xerna del Mar és un dels establiments adherits també al projecte Bancalet.