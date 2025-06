CpJ se suma al PP y deja claro que la gestión de la desaladora de Xàbia debe ser pública

La desaladora de Xàbia la getionará más pronto que tarde la empresa municipal de suministro de agua Amjasa. Todos, menos uno, lo tienen clarísimo, cristalino como el agua. El único que titubea es el portavoz de Vox y concejal de Ciclo Hídrico, José Marcos Pons, quien ha dejado abierta la vía a que la planta, cuya construcción pagó el pueblo (costó 24 millones de euros), la siga gestionando una empresa privada ahora que ha acabado la concesión de 20 años de Acciona.

La alcaldesa, la popular Rosa Cardona, ya fue contundente en una reciente entrevista sobre la gestión de la desaladora. Aseguró que debe ser Amjasa la que la asuma. Y ahora Ciudadanos por Jávea (CpJ) también ha defendido la gestión "pública y eficiente" de la desaladora. Ha subrayado que es un compromiso que quedó reflejado en el pacto de gobierno que firmó con el PP. En el tripartito hay un tercer socio, que es Vox, al que populares e independientes aíslan y, de alguna forma, neutralizan.

Así es la gran fábrica de agua de Xàbia y la Marina Alta / A. Padilla

CpJ subraya que tiene la absoluta convicción de que la gestión del ciclo hídrico debe ser pública. Advierte que el agua es "un recurso estratégico" y el ayuntamiento debe recuperar el control de esa gran fábrica de agua que es la desaladora. Este socio del tripartito pone incluso fecha. Dice que el expediente para que Amjasa asuma la gestión de la planta está avanzado: "Estimamos que en un plazo de dos a tres meses la gestión será municipal y podrá ser asumida por Amjasa".

En el último pleno, el portavoz socialista, José Chulvi, preguntó sobre cuándo asumiría la empresa municipal la gestión de la desaladora. La concesión de 20 años de Acciona terminó el pasado mes de diciembre. El ayuntamiento la prorrogó sin fecha. Ya entonces se dejó claro que debía asumirla lo más pronto posible Amjasa.

Pero, cuando en el último pleno preguntó Chulvi (los socialistas y Compromís, en la oposición, son firmes defensores de la gestión pública), el portavoz de Vox empezó a dar bandazos. Deslizó que, dado que está previsto ampliar la planta, quizá debería alargarse la concesión y que una empresa privada realizase esas obras.

Veranos de agua salada

Los socios mayoritarios del gobierno local han desautorizado al concejal del Ciclo Hídrico. No tienen dudas. Primero la alcaldesa y ahora CpJ han dejado claro que no contemplan más opción que la de que Amjasa se haga cargo de una planta que empezó a funcionar en 2003 y que puso fin a los veranos en los que el agua del grifo era salada y no potable. Los vecinos y turistas tenían que llenar garrafas en depósitos instalados en la calle.

La desaladora fue un proyecto del pueblo. El ayuntamiento no recibió ni una subvención para construirla. Ahora, tras más de 20 años, Xàbia tomará el mando de una planta que es un referente. El municipio bebe del gran manantial que es el Mediterráneo. Y vende los excedentes cuando pueblos vecinos (Benitatxell y Teulada Moraira) se quedan sin suministro potable. La salmuera que queda tras la desalación se diluye antes de verterse al mar. Fue una brillante solución que evita el impacto ambiental.