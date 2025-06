Cumpleaños catártico y vitamínico del PSPV en Dénia: "Alcaldes como Vicent Grimalt sí nos representan"

El PSPV ha hecho de tripas corazón. No estaba el día para tirar cohetes. Pero soplar las velas es otro cantar. A los socialistas les ha venido de perlas el cumpleaños catártico y vitamínico de los diez años de Vicent Grimalt de alcalde de Dénia. Diana Morant, la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia e Innovación, ha afirmado que tras conocer la investigación de la UCO y escuchar los audios de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, se la ha revuelto el estómago. "Son unos hechos repugnantes". Y ha subrayado que en las antípodas, en el lado de la integridad y la honestidad, están "alcaldes como Vicent Grimalt". "Es un gran alcalde y un gran compañero", ha dicho Morant, que ha destacado que Grimalt "sí nos representa" y que encarna "la buena política".

La secretaria general del PSPV no ha faltado a la fiesta que los socialistas de Dénia y de la Marina Alta le han montado a Vicent Grimalt. Y mira que el día estaba torcido. Pero un cumpleaños anima. Los socialistas han llegado un poco mohínos, melancólicos (la melancolía es de izquierdas y la nostalgia de derechas). Pronto se han sacudido el mal rollo y han sonreído. Han hecho de tripas corazón. Había mucho corazón en toda la parafernalia "cumpleañera". La cosa se ha animado. Y el aniversario, con piscolabis final de papas, cerveza y tortilla, ha sido lo que se esperaba de algo que no pasa todos los días en Dénia (de hecho, no había pasado nunca en democracia), que un alcalde cumpla una década en el cargo.

"Me llena de orgullo estar aquí hoy con Vicent", ha afirmado Diana Morant, que ha recordado que ella también llegó a la alcaldía de Gandia en 2015. Ha evocado los duros días de la pandemia. Y ha subrayado que entonces sí demostraron que estaban con las personas y llegaban ayudas de la Generalitat (era Ximo Puig presidente), del Gobierno, de los ayuntamientos. Ha recordado que una de las primeras medidas de los socialistas fue poner en marcha el "xarxa llibres". "No podía ser que hubiera niños que iban al colegio con la mochila vacía". "Quiero ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana para tomar decisiones y proteger a la gente", ha dicho la líder del PSPV en clara alusión a Carlos Mazón y a su gestión de la dana.

Diana Morant saluda al pequeño Luca y a sus padres / A. P. F.

La ministra, nada más llegar a la Casa de Cultura de Dénia (ahí ha tenido lugar la fiesta) ha saludado a Luca, el pequeño de Dénia que sufre una enfermedad ultrarrara y a sus padres, Cristina y Roberto. Luego ha mostrado la pulsera de apoyo a Luca. "Somos el Gobierno que más dinero ha destinado y destina a la investigación", ha afirmado.

"Hay un gran equipo y es imparable"

Mientras, el alcalde ha explicado que le queda un año en el cargo y que le pasará la vara de mando a Rafa Carrió, el portavoz de Compromís. Ha dejado claro que no se siente imprescindible. "Hay un gran equipo y es imparable". Se ha mostrado satisfecho de los proyectos que han transformado Dénia y la han hecho una ciudad más amable, inclusiva, peatonal y habitable. "Queda mucho trabajo por hacer, pero hay un gran equipo".

Grimalt ha destacado una fortaleza de Diana Morant para convertirse en la primera mujer que gobierne la Generalitat Valenciana. "Ha sido alcaldesa de su ciudad y lo lleva en el currículum. Eso te enseña que siempre debes escuchar a la gente".