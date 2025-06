Lliurament del Premi d’honor Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes al centre Alts del Mercat de Llíria

El centre de formació de persones adultes Alts del Mercat de la ciutat valenciana de Llíria i la seua associació d’alumnat han rebut este migdia el XXVIII Premi d’honor Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes de l’Ajuntament de Dénia. La seua directora, Anna Alexandra Garrido, i el president de l’associació d’alumnat, Manuel de Miguel, han arreplegat el guardó, una escultura creada per Joan Castejón, envoltats per professorat i alumnat del centre, l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, els regidors de l’equip de govern Rafa Carrió, Raúl García de la Reina, Melani Ivars, Maria José Garcia i Marta Gascó; i representants d’entitats d’educació i formació permanent d’adults.

Anna Alexandra Garrido ha recordat que el centre celebra enguany el 40 aniversari, una trajectòria “que no sempre ha sigut fàcil, ja que no hem rebut tota l’ajuda necessària per part de les administracions públiques, malgrat la qual cosa, hem seguit endavant”. Hui en dia, el centre té vora 700 alumnes i este curs 2024/2025 ha estrenat nova seu, l’edifici de l’antic IES Camp de Túria, on també s’ubica l’EOI de Llíria.

Garrido ha parlat de “la naturalesa” dels centres de formació de persones adultes, que “és preciosa, no sols per l’aprenentatge, sinó perquè les persones que hi acudixen se senten útils i, a més, són una mena de recer emocional i afectiu”.

Reivindicación de les escoles d'adults

Després dels agraïments i de dedicar el premi a totes les persones que formen el centre Alts del Mercat, Anna Alexandra Garrido ha trencat una llança a favor de les escoles d’adults en afirmar que “en este món tan egoista i tan caníbal, ens serveixen per a nodrir l’esperança i transmetre una espurna d’humanitat i també la importància que té la col·lectivitat per a millorar i per a superar-se”.

Els guardonats i l'alcalde de Dénia i els regidors / Levante-EMV

Esta reivindicació arriba en un moment en què “estem assistint al debilitament de l’educació i la formació permanent de persones adultes” per part d’alguns poders públics, ha lamentat Francisca Borox, representant del Taller per a la Renovació de l’Educació i Formació de Persones Adultes (TAREPA/PV). Front a esta situació “toca injectar-nos vitamines, molta esperança i solidaritat amb la cooperació com a bandera”.

Borox, membre del jurat que ha triat el guanyador d’esta 28a edició, ha destacat del centre Alts del Mercat de Llíria, “que és una escola de llibertat”, a més d’uns altres trets que l’han fet mereixedor d’este premi: la seua Aula de la ciutadania; també el treball del professorat voluntari; els tallers culturals, d’oci i temps lliure i de creativitat; o els programes d’internacionalització i plurilingüisme, entre altres.

L’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha indicat que el centre premiat “és un gran exemple” d’un aspecte que considera fonamental dels centres de formació de persones adultes: “l’àmplia i diversa xarxa de relacions que faciliten al seu alumnat trobar un espai on compartir inquietuds més enllà de la formació reglada i, a la ciutadania en general, tindre a l’abast activitats d’aprenentatge continu”.