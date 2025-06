Les Rotes de Dénia, una ensoñación del paisaje andalusí. Julián Ribera y Tarragó (1858-1934)

Julián Ribera Tarrago (1858 – 1934), tal como Francisco Pons Boigues (1861 – 1899), ambos nacidos en Carcaixent, fueron dos excepcionales arabistas, cuyas obras irradiaron en el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.

Julián Ribera fue Catedrático de la Universidad de Zaragoza y de Madrid. Director de la Biblioteca Arábigo Hispana, de la Colección de estudios Árabes y de la Revista de Aragón. Académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua.

Entre sus muchas obras e innumerables opúsculos destacamos "La enseñanza entre los musulmanes españoles", que sería su Discurso leído en la Universidad de Zaragoza en la apertura del curso académico de 1893 a 1894, o "De historia Arábigo Valenciana" (1925), conferencia que leería en el Centro de Cultura Valenciana; entonces era director honoris causa del mismo.

Destacó, asimismo, por los estudios de musicología. Entre otros, el "Cancionero de Abencuzman", que sería su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, en 1912, "Music in Ancient Arabia and Spain" (1921), o la "Historia de la música árabe medieval y su influencia en la española" (1927).

Julián Ribera y Tarragó / Biblioteca J. A. Gisbert

El compendio de obras que compila "Disertaciones y Opúsculos" (1928) en dos volúmenes y más de 1.400 páginas da fe de la diversidad y riqueza de la producción el autor.

El Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe, casi dos décadas después de su fallecimiento, publica sus "Opúsculos Dispersos" (Tetuán 1952) y es allí donde encontramos en dos sucintas páginas el texto que desarrollamos en esta contribución: Les Rotes. Una reedición del artículo publicado en el Almanaque de las Provincias justo el año de su muerte.

Hecha esta justa aunque insuficiente reseña del autor, hay que considerar la estrecha relación que mantuvo con Roque Chabás Llorens y a las pruebas que manifiestan la magnífica acogida que le dispensó el presbítero historiador, entonces ya Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, al insertar variados estudios y opúsculos en la revista "El Archivo. Revista Literaria Semanal", y, más tarde, "El Archivo, Revista de Ciencias Históricas", durante la mayor parte de los números de su publicación, entre mayo de 1886 y diciembre de 1993.

Son 22 los artículos de Julián Ribera en esta Revista, además de menciones de algunos de los logros de su carrera profesional durante estos años. Entre ellos, el opúsculo “Monasterio musulmán en Dénia” (1886), que será objeto muy pronto de una valoración pormenorizada en torno a, en terminología de Chabás, “Orambroy”.

Postal. Denia, Cabo de San Antonio, Sucesores de Pedro Botella. 1909 / Colección J. A. Gisbert

Centrémonos en: Les Rotes.

Dividimos el texto de Julián Ribera en cuatro bloques, a los que acompañan justos y necesarios comentarios sobre los mismos:

“Desde hace algunos años, varias familias de Carcagente y Alcira se trasladan, para el veraneo, al campo de Denia, en las faldas orientales del Montgó, donde en suave declive penetran sus rocas en el Mediterráneo. El sitio, según dicen, es pintoresco, de muy abierto horizonte, con tierras secanas y peñascales, que ofrecen el doble atractivo de los aires del monte y las brisas del mar.

En él se han ido construyendo casitas de campo, con sus correspondientes plantíos, chalets elegantes y aun palacios a los que llegan diarios servicios de comunicación y aprovisionamiento desde la ciudad”.

Ribera Tarragó, 1934.

Postal de les Rotes de Dénia de J. Marsal y Compañía, fotógrafos / Colección J. A. Gisbert

Remontémonos a más de un siglo atrás. Julián Ribera conoció les Rotes, al menos durante las dos últimas décadas del siglo XIX, en que hay constatadas visitas a Don Roque Chabás, a la desaparecida Casa del Saladar, así como, quizás, a familias procedentes de Alzira y Carcaixent. Este mestizaje era fruto de la magia de la línea de tren Carcaixent – Dénia. Chalets elegantes eran desde el puerto y en dirección sureste, la Torreta de Riera, o de Arguimbau, de marcado sello victoriano, la Rota de Zarzo, felizmente restaurada por Don Tomás Llorens en la década de los ochenta, la Torre de Ros, que fue de Don Godofredo Ros Fillol, autor de la novela L’anell del Marqués de Dénia. Como palacios podría referirse a la Rota de Merle, edificio de líneas victorianas e interior de estilo neomudéjar, al que se le añade en torno a 1930 una escalera monumental por la que se accede a la planta superior (en proceso de ……), o La Raconà, del mítico Alexander Swan (en uso como hotel ciertamente pintoresco.

La Torreta de Riera o de Arguimbau. J. Marsal y Compañía, fotógrafos / Colección J. A. Gisbert

Un paseo por la Marinera Cassiana, desde el puerto, por el litoral, es un buen pretexto para ver cuál es la realidad de este patrimonio arquitectónico centenario y del paisaje de les Rotes, despreciado aun por los que actualmente ostentan las atribuciones de proteger nuestro patrimonio. No parece ser prioridad en lo que denominan La Ciudad del Futuro o la Agenda 30, una vez enterrados los logros de la Agenda 21.

“A esta partida rural situada, como balcón del mar, entre Denia y el Cabo de San Antonio, se le aplica la denominación Les Ròtes. ¿Y qué se habrá querido decir con este vocablo?. Al oír por primera vez esta palabra no me suscitó ninguna idea, y eso que debe ser del idioma valenciano: pues el hecho de llevar artículo y enunciarse en plural parece evidenciar que es un apelativo común y, por tanto, no es un nombre propio.

¿Y que serán les rotes en valenciano? He aquí una pregunta que ni yo ni otros, a quienes he consultado, hemos sabido pronto contestar; pero dándole vueltas en la imaginación e intrigado por el misterio, o por mi ignorancia, me figuro haber encontrado una explicación que sólo a título de conjetura me atrevo a insinuar”.

Ribera Tarragó, 1934.

Sobre la raíz y significado de este topónimo remitimos al excelente estudio de Joan Ivars Cervera “Els nom de lloc i de persona de Dénia” (1993). En esta obra se pondera su origen del latín “rupta”, su presencia en la documentación como partida desde el siglo XVIII y su dispersión por el territorio valenciano.

Dénia. Detalle de la costa. Thomas. Barcelona. 1913 / Colecció J. A. Gisbert

“Les ròtes tiene las trazas de ser un derivado de les rápites. Así como de la voz rápido se pasó a raudo, por el mismo fenómeno lingüístico de rápites se pasa a rautes. Y como el diptongo “au” en muchas lenguas derivadas del latín acaba por pronunciarse “o” (como de pauper, pobre; de cauda, coda, etc.), rautes vino a pronunciarse ròtes.

Ahora bien, ¿qué son les rápites, de donde parece derivarse la palabra ròtes.

Rápita ya es palabra árabe bien conocida. Rápita es torre, habitación o fortaleza donde en tiempo de los moros vivían devotos musulmanes que debían hacer el servicio religioso-militar de guardar las fronteras islámicas. En casi todas las comarcas marítimas de su imperio las había junto al mar. Aún quedan en el litoral español lugares que conservan esta denominación, v. g.: San Carlos de la Rápita (en Tortosa), la Rábida (Huelva), etc.

En la playa de Valencia, en tiempos de la Conquista del Rey Don Jaime, había varias rápitas. El Repartimiento (págs. 195 y 196) cita una torre o rápita (turrim sive rapitam) situada junto al mar y al río Guadalaviar. Y añade: et dicitur Rapita orationis, lo cual indica su aplicación religiosa. Otras varias se citan en las páginas 203 y 384”.

Ribera Tarragó, 1934.

Los términos ribat y rábita, acreditados en la toponimia y en las fuentes y, recientemente, por la arqueología, cuentan con estudios que ofrecen una cierta complejidad en cuanto a su interpretación; significado, tipología, actividades y usos.

Abordaremos esta cuestión al tratar de dar luz sobre el que fue, en palabras de Julián Ribera, monasterio musulmán de Dénia. Proponemos acercarse a su problemática con la lectura de la obra “La Rabita en el Islam. Estudios multidisciplinares” (2004). Es la publicación de las actas de los congresos internacionales sobre la cuestión que tendrían como sede Santa Carles de la Rápita en 1989 y 1997. Francisco Franco Sánchez es el editor de las mismas.

“¿Y en Dénia las hubo también? Precisamente una de las que recuerdan los cronistas árabes fue la que erigió un distinguido personaje, Abulmotárrif de Elvira, proveiéndola de su correspondiente plantío en las faldas del Montgó, cerca del mar (2).(1) y, por las señales, en el sitio que actualmente se llama Les Ròtes, el cual se denominaría así por la existencia de varias rápitas.

Tal coincidencia creo que apoya bastante la probabilidad del significado de esta denominación, de cosa que el transcurso de los siglos ha hecho olvidar.

Los monjes musulmanes, por consiguiente, supieron también elegir lugares amenos y saludables, apartados del mundo, de retiro espiritual para la vida religiosa”.

Ribera Tarragó, 1934.

Recuerdo con cierta nostalgia aquel viaje, en 2010, hasta el corazón de Garb al-Andalus, al Algarve portugués, a Silves i a Cacela Velha, donde cada 14 de septiembre celebran actividades en torno a la poesía y los poetas, con el especial referente que es para ellos Ibn al-Darraj Qastalli. Ibn Darraj nació en este lugar y estuvo unos años en la corte de los emires del reino taifa de Dénia. Tras dos días de entrañable inmersión poética, visitamos con miembros de la Asociación de defensa del Patrimonio Histórico y Arqueológico de Aljezur el Ribat de Arrifana, en la costa vicentina. Quizás en ella algún dia aflore de las aguas la muela que acompañó al cadáver de San Vicent Mártir. El yacimiento se halla en un paraje desértico junto a los acantilados, tal como fue sin duda el paisaje de les Rotes en el pasado y es uno de los mejores conjuntos de arquitecturas devocionales de ribats de al-Andalus.

Quizás algún dia el hallazgo en les Rotes de un candil de piquera, unos muros de tapial o mampostería, o la estructura semicircular de la quibla de un oratorio o mezquita rural permitan forjar el vinculo entre la ensoñación que se desprende del opúsculo de Julián Ribera y la realidad arqueológica. Recientes hallazgos dan fe de su potencialidad, aunque perturba la ceguera de los que se erigen en lectores officinales de las evidencias.

Vista la gestión del urbanismo feroz que también afecta a les Rotes, y la nula gestión y control del patrimonio arquitectónico, ni tan siquiera el que el decepcionante Catálogo considera como “protegido”; en palabras de Julián Ribera “casitas de campo, con sus correspondientes plantíos, chalets elegantes y aun palacios”, será sin duda demasiado tarde. La coyuntura aboca a una ciudad histórica arrasada; a una “My City of Ruins”. Siempre quedará soñar con los recuerdos de los felices ochenta y escuchar en soledad a Bruce Springsteen.