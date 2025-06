Xàbia pone controladores y baja la barrera en sus calas de la Granadella y la Barraca

Las calas de la Granadella y la Barraca (Portitxol) se han quitado un buen peso de encima. Si los últimos fines de semana ya coquetearon con el colapso de coches, se presumía que éste, el del ecuador de junio, el caos era insalvable. Estaba cantado. Pero no ha sido así. Estas calas de Xàbia, dos de las de más tirón en la Comunitat Valenciana, se han sacudido los coches. A las 10 de la mañana, se ha bajado la barrera. Los accesos son estrechos y las plazas de aparcamientos, contadas, a esa primera hora, ya estaban llenas. La barrera y la labor de los controladores han evitado la saturación de coches y el colapso.

La barrera de la Granadella / A. P. F.

Sí, hay vigilantes. Por ensalmo. Bueno, por ensalmo, no, que estas contrataciones municipales, aunque se hagan por urgencia, emergencia y necesidad perentoria, cuestan lo suyo. El concurso para el control de acceso a la Granadella y la Barraca ha quedado desierto. Casi todos auguraban un verano de caos absoluto. Sin embargo, el gobierno local (PP, CpJ y Vox) se las ha ingeniado para contratar a una empresa de vigilantes. Hoy han empezado a prestar el servicio. Los controladores indican amablemente a los conductores que no pueden bajar en el coche a las calas. Les informan de que ya está en marcha el "trenet" de la Granadella, que es cómodo y les lleva en un periquete a la cala. En realidad no es un "trenet". Es un pequeño autobús. Se podría decir que es una guagua.

El controlador explica a los turistas que no pueden bajar con el coche / A. P. F.

Bajar la barrera se hacía ya imprescindible. Este sábado los angostos y serpenteantes accesos a estas calas están despejados. Si se produce una emergencia, los vehículos policiales, las ambulancias y los camiones de bomberos tienen vía libre.

La guagua de la Granadella / A. P. F.

El ayuntamiento ya anunció ayer que hoy empezaba a funcionar el "trenet" de la Granadella. Como no se sabía lo de los controladores, más de uno pensó que se iba a armar todavía más caos, que el bus se quedaría atrapado en el tapón de coches. Los equilibrios en estas calas son delicados. En el control de acceso, si falla una de las medidas, las otras no surten el efecto deseado. Por tanto, el transporte público necesita que se le baje la barrera a los coches y que los viales estén libres. Y, dado que estas medidas se complementan y se han puesto en marcha al mismo tiempo, la Granadella se ha quitado de encima la masificación.

Bañistas comprensivos

Los controladores están explicando a los turistas que no pueden bajar en coche. La excepción es si tienen una reserva en uno de los restaurantes de estas calas. Los bañistas lo están entendiendo. No ponen muchas pegas. Estos turistas de junio son más comprensivos. Los de agosto tienen más malas pulgas.

La Granadella y la Barraca han salvado el colapso. Fuentes municipales han precisado que, además, pese al contratiempo de que la adjudicación quedara desierta, es el año que hay antes controladores y barrera en las calas. Así es. Hasta ahora este control del acceso comenzaba a funcionar a finales de junio.