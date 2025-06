Martirio, concert estel·lar de música al castell de Dénia

El regidor de Cultura de Dénia, Raúl García de la Reina, ha presentat hui la programació cultural de l’estiu 2025, que inclou vora 40 propostes musicals, de cinema i dansa per a tots els gustos i edats.

La programació arranca el 16 de juliol, acabada la Festa Major (que enguany aposta fort pels concerts i espectacles nocturns), amb ‘Cultura a les Bassetes’. Tots els dimecres, del 16 de juliol al 20 d’agost, a les 22.30 hores, hi haurà actuacions musicals i cinema a la fresca al parc de les Bassetes. La Alberto Tarín Band, banda liderada pel guitarrista, cantant i compositor Alberto Tarín, portarà la seua barreja de jazz i reggae el 16 de juliol. El 30 de juliol es projectarà la pel·lícula sobre l’humorista Eugenio Saben aquell, dirigida per David Trueba. Dársena Sound, formació integrada per Toni Moltó (saxo), Jose Pastor (piano), Eva Olivencia (veu), Carles Carbonell (guitarra) i Sergi Alberola (percussió), portarà a l’escenari de Bassetes una fusió de jazz, swing, bossa nova i pop (6 d’agost). El 13 d’agost actuarà la Cucumpá Orquestra (son, txa-txa-txa i salsa) i, per a finalitzar, el dia 20 es projectarà la pel·lícula Elvis, una biografia del rei del rock dirigida per Baz Luhrmann.

El regidor Raúl García de la Reina ha detallat hui tota la programació / Levante-EMV

I amb l’estiu torna a Dénia una nova edició de la Cantada d’havaneres, la 26a, que enguany, com a novetat, es trasllada del seu emplaçament habitual, el port, al carrer de la Via. Començarà a les 23 hores i inclou en la programació a la formació Mestre d’Aixa, de Vilassar de Mar (Barcelona) i la rondalla Daniya, com a grup amfitrió, acompanyada d’alguns membres de la rondalla Vent Pols i Pua.

Del 23 al 27 de juliol, se celebra un dels plats forts de la programació cultural de l’estiu a Dénia: el festival Música al Castell. Quatre concerts a l’esplanada del Governador, al cim del castell, i el de cloenda, a la plaça del Consell, als peus del monument.

En esta trenta-tresena edició, un cartell de nivell que arrancarà amb Miquel Gil (dimecres 23 de juliol), una de les veus més representatives i personals de la música en valencià, que arriba amb Viatger, millor disc de folk als XIX Premis Ovidi. Un treball que parla de la vida, de l’experiència i del desig constant d’aprendre i evolucionar.

El dia 24, el Septeto Naborí portarà des de Cuba els aires càlids del so, dins del seu tour Sigue el vacilón, una celebració del ritme i la tradició del Carib amb esperit festiu.

L’endemà, divendres 25, el septet castellà El Naán presenta Germinal, “una aposta més arriscada”, ha assenyalat Garcia de la Reina, “que enllaça música de l’altiplà amb sons tribals i actuals”. El seu poderós directe es convertix en un ritu on es donen cita els ritmes i els instruments més ancestrals amb les textures contemporànies, les músiques ètniques, el jazz, el folk... un ritual de comunió amb el públic al qual se suma la paraula i la poesia per a convertir-lo en una experiència fascinant, única i emocionant, es destaca a la web de la formació.

I dissabte 26, l’escenari de Música al Castell s’omplirà amb l’energia d’una icona de la música popular i avantguardista, Martirio, que presentarà temes del seu disc Al sur del tango, un viatge emocional entre la copla i el tango, un homenatge als lligams històrics entre la música argentina i l’espanyola.

Els concerts començaran a les 23 hores. Les entrades ja estan disponibles en la plataforma notikumi.com.

El festival Música al Castell finalitza el diumenge 27 de juliol amb l’actuació de la Colla de dolçaines i percussió de la Federació valenciana de dolçainers i tabaleters, a les 20.30 hores, a la plaça del Consell.

I arriba el mes d’agost i amb ell un altre festival que porta a Dénia músics convidats d’arreu del món i una programació de qualitat any rere any que l’han convertit en un dels festivals de referència a la Comunitat Valenciana en el seu estil. Parlem del Festival de Jazz de Dénia, que enguany celebra l’onzena edició.

El millor jazz actual

Sota la direcció artística del saxofonista Enric Peidro, el festival comença l’1 d’agost amb l’actuació del quintet de la vocalista argentina Pia Tedesco, qui presenta Las pioneras del swing en España. Este treball reivindica i valora la figura femenina dins d’este estil, recordant les dones pioneres del gènere al nostre país, que des de mitjans dels anys 30 del segle XX, i en un context social molt desfavorable, no van tindre dubtes a trencar motles i crear una música tan divertida com poc apropiada als estrictes cànons de l’època.

Dijous 7 d’agost actuarà un dels músics més espectaculars que ha despuntat en l’escena internacional del jazz clàssic: el baterista alemany David Hermlin, que actuarà acompanyat del clarinetista italià Davide Vicenzi i el pianista alemany Sasha Krommer.

El 14 d’agost, pujarà a l’escenari el grup International Jazz Meeting, presentant un programa dedicat al compositor Cole Porter. La formació inclou al saxofonista Enric Peidro, el trombonista francés Samuel Marthé, el pianista argentí Federico Mazzanti o el baterista danés Martin Andersen, entre altres. I al concert de Dénia gaudirà de la col·laboració especial d’una artista coneguda i admirada pels assidus del festival: la vocalista australiana Jessie Gordon.

Per a tancar, el dia 21 d’agost el festival clausurarà amb un concert “que promet ser espectacular”, el del quartet que lidera el trompetista nord-americà Ronald Baker, també cantant. Amb sis discos publicats en solitari, s’ha comparat la seua forma de tocar al trompeta amb la de Chet Baker, Miles Davis o Roy Eldridge.

Els concerts se celebraran a les 22.30 hores, als jardins de Torrecremada. L’accés al recinte és pel carrer del periodista Ricardo Ortega. Les entrades mantenen el preu d’edicions anteriors i es posen a la venda de manera anticipada, al preu de 15 euros, en la plataforma Notikumi i en dos punts de venda física a Dénia: la tenda Ale-Hop del carrer Campo i la Llibreria Públics. També es poden adquirir a 17 euros el mateix dia del concert, en la taquilla.

Al recinte s’hi trobarà servei de bar-restaurant des de les 21 hores, atés pel restaurant denier “Donde La Dulce”.

Dénia és també seu del Festival de Música de Cine SONAFILM i el 22 d’agost acull el concert “Noches de fuego: 80s – La Década del Neón”, interpretat per Moanin Project i com a artista convidat Vince DiCola, autor de les bandes de Rocky IV (1985) i Transformers: The Movie (1986).

El Cine Vora Mar, a la platja Punta del Raset, projectarà pel·lícules per al públic familiar els diumenges de juliol i agost, a les 22 hores.

I posarà fi a esta programació d’estiu la XXXII Mostra internacional de dansa folklòrica, del 5 al 7 de setembre, a la plaça del Consell, amb la participació de grups de Badajoz (Espanya), Colòmbia, Guatemala, Ucraïna i, com a amfitrió, Dianium Dansa.