Creama Dénia impartirà el pròxim curs un sisé programa formatiu adreçat a alumnat amb diversitat

Els Programes Formatius i de Qualificació Bàsica (PFQB) de Creama Dénia han acomiadata hui el curs 2024-2025 amb el tradicional acte de lliurament de diplomes a l'alumnat que ha completat els cursos de Comerç, Conservació i Millora de Muntanyes, Suport al Vaixell en Port, Organització i Funcionament d'Instal·lacions Esportives i Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics.

Dels 75 joves d'entre 16 i 21 anys que van iniciar en setembre la formació, 48 han finalitzat tots els mòduls i hui han rebut la seua certificació.

Segons les dades facilitades per Rosario Donderis, gerent de Creama, un 37,5% d'aquests alumnes ja han decidit fer les proves d'accés a cicles de grau mitjà de FP o per a aconseguir el graduat en l'ESO o han optat per continuar en l'Escola per a Persones Adultes o unes altres alternatives formatives no reglades.

"Alguns, fins i tot, aneu a compaginar treball amb estudis, mostra de la maduresa que heu adquirit al llarg d'aquest curs", ha destacat Donderis, que també ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament de Dénia i de les 32 empreses on l'alumnat ha pogut realitzar pràctiques; de les quals, a més, se n'han derivat 23 propostes de treball directes.

La regidora de Creama, María José García, ha felicitat els joves pel seu esforç i ha reivindicat la importància dels PFQB per a "acompanyar-vos en el vostre camí formatiu i oferir-vos noves oportunitats de futur".

Recolzament a la diversitat funcional

García ha anunciat que el pròxim curs 2025-2026 Creama Dénia incorporarà un sisé programa de qualificació básica, en aquest cas adreçat a persones amb diversitat funcional: el PFQB de Neteja de Superfícies i Mobiliari en Edificis i Locals.

La introducció d'aquest nou curs converteix Dénia en un dels tres únics municipis valencians que tenen implantats el nombre màxim de programes.

Els cinc PFQB impartits aquest curs per Creama Dénia han estat subvencionats per la Conselleria d'Educació amb un total de 223.480 euros (45.000 per programa).