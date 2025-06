La nueva piscina de Xàbia abre las puertas: ¿para cuándo las calles (de natación)?

La piscina de Xàbia abre por fin sus puertas. Pero es una apertura "sui generis". Las puertas, de par y par. Pero ¿y la instalación? ¿Podrán los vecinos zambullirse pronto en esta anhelada piscina climatizada municipal? No se ha avanzado nada. Pero debe estar al caer que la piscina abra también sus "calles" (las calles de natación).

El ayuntamiento, a través de sus redes sociales, ha avanzado que este jueves la oficina de atención al público y la entrada de deportistas al Palau Municipal d'Esports Miguel Buigues Andrés se trasladan a la puerta de la nueva piscina (hay tornos). Los deportistas ya no accederán al pabellón por la entrada de toda la vida. Lo harán por esta puerta corredera de la fachada de azulejos de la nueva instalación municipal. El pabellón y la piscina son edificios conectados.

Lo de la piscina parecía el cuento de nunca acabar. En los últimos meses, se ha construido la canaleta que abrió en canal las relaciones del gobierno local (PP, CpJ y Vox) y la oposición (PSPV y Compromís). Faltaba la canaleta entre la piscina grande y la pequeña. La alcaldesa, Rosa Cardona, sostuvo que la piscina no se podía abrir hasta solucionar esa deficiencia y asegurarse que las aguas de los dos vasos no se mezclaban y "contaminaban". Los socialistas decían que la piscina no se podía abrir dado que el gobierno local no había contratado socorristas, conserjes y personal para gestionarla.

Primer chapuzón

Ahora, por fin, parece que los vecinos podrán darse el primer chapuzón en esta anhelada piscina cuya construcción se ha ido más allá de los 6 millones de euros. La piscina abre sus puertas. Pero las abre para entrar en la instalación paredaña, el Palau d'Esports, y no todavía para nadar (y guardar la ropa).