Falta el rótulo de Felipe VI: la nueva avenida de Calp ya es real

Falta el rótulo de Felipe VI. La nueva avenida lleva el nombre del monarca, pero todavía no se han colocado los letreros. Todo llegará. La avenida, el antes llamado vial J (una letra del abecedario a palo seco), es ya real. Y tan real. Ha sido abrirla y empezar a entrar coches. Tiene 700 metros y ya se dibujó en el PGOU de Calp de 1989. Ha tardado 36 años en abrirse. Y todavía le falta un tramo, quizá el más peliagudo. Es el que la conectará con la avenida de los Ejércitos Españoles. Hay que construir un puente para salvar el barranco. Además, si la avenida se tira recta, se llevará por delante el jardín de palmeras singulares de Pere Ferrer Argulles. Urge buscar la forma de preservarlo. La avenida Felipe VI no puede arramblar con este exótico paraíso botánico.

La nueva avenida descongestiona el "cinturón" que abraza el centro urbano de Calp, es decir, le quita tráfico a las avenidas de Ejércitos Españoles y Diputación. Los coches que vienen de las urbanizaciones y el tráfico que va a la playa podrá "atajar" por estos 700 metros (dos carriles en cada sentido). Y está el aparcamiento público de la Senieta. A partir de ahora, aparcar aquí y caminar es una buena alternativa para evitar meterse con el coche en el "rovellet" urbano de Calp.

Un joven en patinete ha sido uno de los primeros en circular por la avenida / A. P. F.

La alcaldesa, Ana Sala, y el concejal de Urbanismo, José Manuel del Pino, han recogido la cinta de la inauguración. La cinta era la bandera de España. Y ahí no se puede meter la tijera. El protocolo manda. Mala cosa meterle un tajo a la bandera. La alcaldesa y el concejal la han "liado". No, no es una metáfora. Han enrollado cuidadosa, amorosa y patrioticamente la cinta.

Foto beateliana: la alcaldesa y sus concejales, en el paso de peatones / A. P. F.

Ana Sala ha explicado que las obras han costado 2,1 millones. La Diputación de Alicante ha aportado unos 400.000 euros. "El resto lo ha puesto a riñón el pueblo", ha afirmado. Ha destacado el buen trabajo de la empresa Pavasal. Los primeros árboles previstos en las aceras (aceras amplias en las que, ha indicado Sala, se podrá practicar running) eran de hoja caduca (una especie similar a las lujuriosas jacarandas). Se ha preferido plantar moreras. Son frondosas, dan sombra y no echan flores que acaban alfombrando las aceras.

Un ciclista trotamundos, otro de los primeros usuarios de la monárquica avenida / A. P. F.

Preguntado por Levante-EMV sobre el futuro desarrollo urbanístico de los terrenos que lindan con la nueva avenida Felipe VI (antiguos bancales en los que quedan cuatro tristes viñas), el concejal de Urbanismo ha avanzado que se está trabajando en el plan parcial y que se aprobará pronto. Esta zona funcionará como transición entre las torres de apartamentos y los chalés. Aquí se podrán construir fincas de cuatro y cinco alturas.

Pluviales en la mediana

Del Pino ha destacado la solución que se ha adoptado para los pluviales de la nueva avenida. La mediana está cubierta de grava y debajo están las rejillas de drenaje. Que las nuevas infraestructuras estén diseñadas para las lluvias torrenciales es básico. Estos pluviales van a dar al barranco. "Al final, cuando se hace una infraestructura, es casi más importante todo lo que no se ve, lo que está en el subsuelo", ha apuntado Ana Sala.