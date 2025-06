El ferm compromís de Pedreguer per a acabar amb la prostitució: va precintar el primer local de la màfia ara desmantellada

Des de l'Ajuntament de Pedreguer han manifestat el seu agraïment als diferents unitats de la Forces i Cossos del Seguretat de l'Estat que han intervingut en el procés d’investigació, localització, intervenció i posterior detenció dels caps de la xarxa de prostitució que operava, tant en el nostre municipi, com en diversos municipis del País Valencià i de la resta del territori espanyol.

Gràcies a les accions empreses pel govern municipal, a la informació facilitada per la pròpia ciutadania de Pedreguer i la tasca de vigilància i control exercits per la Guardia Civil i la Policia Local de Pedreguer, han donat peu a l'inici d'una complexa investigació i col·laboració entres diferents cossos policials i administracions que han culminat amb l'alliberament de les dones que es trobaven retingudes i obligades a exercir la prostitució, amb l'ingrés a la presó de nou dels integrants de la xarxa.

Des de la UCO i la dotació de Guàrdia Civil de Pedreguer han agraït "la feina feta al llarg de tots aquests anys per part de la Policia Local de Pedreguer per tal de controlar i evitar en la mesura del possible que s’establiren a la població, iniciant tot un operatiu que ha culminat amb la detenció de la trama", sumant eixe agraïment "a la corporació que va tindre la valentia de precintar el primer local identificat, gràcies a la qual cosa es van iniciar tot el seguiment".

"Tolerància zero"

"Això", han manifestat fonts municipals, "no fa més que afermar el nostre compromís de 'tolerància zero' amb la prostitució i l'explotació sexual".