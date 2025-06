Les festes de Pego reten reconeixement i donatge a la gran compositora alcoiana Pilar Mompó Aracil

L'any 2020 la filà Coscolls de Pego celebrava els 50 anys de la seua fundació, però quedava l'espineta de celebrar la refundació de la filà amb la incorporació de la dona com a membre de ple dret de la filà des de l'any 1991. Una de les filaes pioneres a normalitzar la igualtat entre els seus membres festers, però amb la covid i tot el que va continuar després, la idea va quedar al calaix.

Fou l'any passat quan tornà la idea de la dona en la festa i a la filà li va vindre una pregunta: I la dona en la música festera? Com és que no tenim referents visibles de dones úniques en la seua generació que trencaren barreres? Així fou com alguns membres de la filà començaren a indagar i rebuscar dones músiques compositores i trobaren amb la figura de Pilar Mompó Aracil, compositora i pianista alcoiana nascuda l'any 1916, formada a Barcelona i la primera dona en la història d'Alcoi en dirigir l'himne de les festes de Gonzalo Barrachina l'any 1981, amb tanta mala sort que eixe any va caure una pluja torrencial. Tot i això, l'acte continuà endavant fent que el mig miler de persones abillades amb paraigües no es volgueren perdre el moment històric inundant la plaça amb els seus aplaudiments.

Pilar Mompó Aracil dirigint l’himne de festes d’Alcoi l’any 1981 / Família Mompó Aracil

Pilar provenia de família d'artistes. Son pare, José Mompó Colomina, violinista de renom i director de les bandes de música de la Creu Roja i fundador de la Unió Musical d'Alcoi, en fou el precedent. La seua carrera com a solista a la ciutat comtal es veié interrompuda per la Guerra Civil, retornant al seu Alcoi natal, on formà a moltes generacions de pianistes i compositors de renom. També fou la primera assesora Musical de l'Associació Amics de la Música d'Alcoi (1983-1987). Entre les seues composicions festeres trobem diverses peces com ‘Ana María’ (1949), ‘Isa’ (1951), ‘Antonio Pellicer’ (1952), ‘Verónica‘ (1953), 'Caminando por el desierto' (1950), ‘Mejaznia’ (1952) i ‘Comparsa Llana’ (1953).

És la figura perfecta per retre aquest donatge... Però les partitures no es trobaven enlloc i les peces de possibles pasdobles dianers tampoc estaven enregistrades per escoltar-les i fer-ne la tria, un altre clar exemple d'invisibilització. I en aquest punt, quan pensàvem que no podríem resoldre aquest entrebanc, en resultà imprescindible l'ajuda de Ferran Ferrando, músic, compositor i director pegolí, qui ràpidament ens brindà la seua ajuda i contactà amb Joan Aracil Bolufer, rebesnebot de Pilar Mompó Aracil, qui de seguida s'il·lusionà amb la idea i ens ajudà a buscar peces i partitures adients per a l'acte, i a qui la filà pegolina està immensament agraïda. En paraules de Joan, “és molt gratificant veure com des de la filà Coscolls de Pego, s’han preocupat per recuperar part del patrimoni cultural que ens va deixar Pilar Mompó Aracil. M’ha agradat molt poder ajudar-los perquè conseguisquen dur a terme el projecte que volien fer amb molta il·lusió. Espere que gaudisquen molt d’aquests Moros i Cristians 2025 i que agrade la proposta que presenten”.

Joan Aracil Bolufer, junt al piano de Pilar, conservat a la casa familiar. / Família Mompó Aracil

Les partitures de dues peces escollides, 'Comparsa de llana' i 'Verónica', foren localitzades i extretes del mateix arxiu musical de la Biblioteca de la ciutat d'Alcoi i de la mateixa Unió Musical d’Alcoi, i s'interpretaran el divendres 27 de juny a les dues arrancades de la Diana pegolina, que enguany compleix els seus 10 anys des de la seua recuperació. Dues peces clàssiques amb les quals el públic assistent podrà escoltar dos pasdobles assentats amb unes harmonies inconfusibles propis del temps i de l'antiguitat que tenen, ambdues compostes l'any 1953, i amb les que la filà espera sorprendre als assistents que es trobaran a trenc d'alba a la plaça del Mercat.

Gran aportació a la festa

Aquesta és l'aportació d'aquesta filà a la Festa, perquè més enllà de desfilar, al darrere hi ha una tasca d'escolta, d'investigació, de rigor, de bon gust, de recerca i finalment de tria musical. La Festa és també fantasia i il·lusió per a innovar des de la història, des de la tradició i la cultura, i enguany aquesta filà ha posat el seu gra de sorra per la visibilització d'una gran dona música i compositora, fent que per primera vegada en la història dels Moros i Cristians de Pego les dones compositores tinguen el seu espai en la tria de peces musicals. Aquesta filà espera que aquesta elecció incentive a altres filaes a investigar i esbrinar més sobre dones compositores en el món de la Festa i que aquesta siga la primera vegada de moltes altres que en vindran per traure peces en clau de dona al carrer.

Avant la música i avant la Festa sempre!