Un jefe de poco fiar en Dénia: estafa a su empleado cerca de 29.000 euros

Un jefe de poco fiar. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a un varón que presuntamente convenció a un empleado suyo para que contratase un préstamo a su nombre para la compra de un vehículo de empresa del que posteriormente el jefe se apropió sin haber pagado ninguna cuota. El jefe también le hizo asumir al trabajador varios gastos de la empresa. Le estafó supuestamente 28.755 euros.

Los hechos los denunció la víctima en la Comisaría de Policía Nacional de Dénia. Acudió para dar cuenta de la supuesta estafa que le había realizado su jefe.

Se conocían dado que fueron compañeros de trabajo en otra empresa del sector de la paquetería. Posteriormente, la víctima recibió una oferta de trabajo de su excompañero para realizar labores relacionadas con el cuidado de caballos en su empresa.

Sin embargo, esta relación laboral no llegó a seguir los cauces legales en ningún momento. El trabajador no fue dado de alta en el régimen de la Seguridad Social ni tampoco recibió salario alguno por el trabajo realizado. Su jefe le aseguraba que le pagaría cuando se formalizase un contrato laboral que nunca llegó.

Gastos de empresa y un crédito para un vehículo

Pero no fue sólo este el perjuicio económico el que sufrió la víctima. Su jefe, aprovechando la relación de confianza que habían tenido, le engañó para que se hiciera cargo de gastos de la empresa. Le prometió que después le abonaría el dinero. El empleado llegó a pagar 4.600 euros por la compra de un tractor, además de otros gastos que sumaron un total de 7.872 euros.

Finalmente, el empleado fue convencido para comprar un vehículo de empresa a través de un crédito solicitado a su propio nombre, cuyas letras serían satisfechas por la empresa. Pero el jefe no pagó ni una letra. Además, se apropió del uso del vehículo. Lo habían inscrito a su nombre a pesar de que él no asumió ningún coste y no cumplió con la finalidad laboral para la que se había adquirido. El quebranto económico sufrido por el empleado fue a más. Se sumaron otros 20.883 euros.

La reclamación de la víctima

La víctima, hastiada de la situación, reclamó a su jefe que le devolviera todo el dinero que había puesto para la empresa y poder así cancelar el préstamo, ante lo cual, éste le enviaba justificantes de transferencias por las cantidades reclamadas, que no eran más que meros pantallazos de simulaciones de transferencias, no llegando a hacerlas efectivas en ningún momento.

De hecho, llegó a recibir una llamada del gestor de su jefe, citándole en una asesoría para saldarlo todo, queriendo hacerle ver que lo había delegado todo en un supuesto gestor, también inexistente en este caso.

Tras la denuncia interpuesta por la víctima, los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Dénia localizaron y detuvieron al denunciado. Se le considera presunto autor de un delito de estafa.